El corazón del Grande Panda late con opciones para cada tipo de conductor. La versión de gasolina monta un motor 1.2 Turbo de tres cilindros que entrega 100 CV, acompañado de una caja manual de seis velocidades. Esta propuesta apunta a quienes prefieren la mecánica tradicional sin complicaciones de recarga.

La versión híbrida ligera combina un motor de gasolina con batería de 48 voltios y desarrolla 110 CV. Lo mejor de esta versión es que no necesita enchufe: recupera energía en las frenadas para mejorar la eficiencia automáticamente. Es perfecta para quienes buscan dar el primer paso hacia la electrificación.

La estrella es la versión 100% eléctrica, equipada con batería de 44 kWh y motor de 113 CV. Con autonomía estimada de 320 kilómetros según ciclo WLTP, está diseñada para resolver la movilidad urbana sin emisiones. La recarga rápida completa el paquete de una propuesta que ya no parece cosa del futuro.

Cada motorización mantiene las mismas dimensiones exteriores gracias a la flexibilidad de la plataforma Smart Car. Fiat logró así que la elección del motor no condicione el diseño ni la habitabilidad interior del clásico renovado.

Panda clásico con precios modernos

panda grande Fiat vuelve con uno de sus modelos más queridos en Europa.

La estética del Grande Panda mezcla nostalgia con modernidad de manera inteligente. Los faros LED rectangulares recuerdan al clásico original, pero con tecnología actual. Las líneas angulosas y los colores vibrantes —Rojo Passione, Amarillo Limone o Azul Lago— refuerzan esa conexión emocional con los años 80.

Con 3,99 metros de longitud, conserva su vocación urbana pero mejora el aprovechamiento del espacio interior. Los hombros ganan amplitud y las plazas traseras resultan más habitables que en generaciones anteriores. El maletero funcional y los asientos abatibles completan una propuesta práctica para el día a día.

Fiat fijó el precio base del Grande Panda en 14.950 euros para la versión POP. Incluso esta versión incluye seis airbags, asistente de carril, frenado automático de emergencia y reconocimiento de señales de tráfico. La estrategia busca conquistar tanto a clientes tradicionales como a nuevos usuarios atraídos por el diseño y la eficiencia del lanzamiento.

Características principales del Fiat Grande Panda