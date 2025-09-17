El Pulse mantiene su oferta mecánica sin modificaciones. Los compradores pueden elegir entre tres opciones de motor: el 1.3 aspirado de 99 caballos, el 1.0 turbo de 125 cv y el potente 1.3 turbo de 175 cv que trabaja junto a una caja automática de seis velocidades.

Fiat incorporó el techo panorámico como novedad destacada en las versiones Impetus y Abarth del Pulse. Esta característica democratiza una experiencia de manejo más luminosa, mientras que los faros antiniebla también se suman al equipamiento de estas variantes superiores.

La gama Pulse arranca con la versión Drive 1.3 MT5 que tiene un precio de $32.833.000. Le sigue la Drive 1.3 CVT a $34.198.000, mientras que la Audace 1.0T CVT se posiciona en $36.954.000. La Impetus 1.0T CVT alcanza los $38.229.000 y la deportiva Abarth Turbo 270 AT6 se ofrece a $40.093.000.

Fiat garantiza todos los modelos por tres años o 100 mil kilómetros, lo que suceda primero. La presentación del crossover renovado refuerza el compromiso de la marca italiana con el mercado argentino.

Equipamiento del Fiat Pulse base

interior pulse El interior es sencillo pero elegante, y mejora en las versiones más completas.

El Fiat Pulse Drive 1.3 manual se destaca por su completo equipamiento de serie:

Motor 1.3 aspirado de 99 caballos y 127 Nm de torque

Caja manual de cinco velocidades

Baúl con capacidad de 370 litros

Sistema multimedia con pantalla de 10,1 pulgadas

Conectividad Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos

Aire acondicionado manual

Cuatro airbags distribuidos en seis zonas de protección

Paquete ADAS con frenado automático de emergencia

La paleta cromática del Pulse 2026 incluye Negro Vulcano, Blanco Banchisa, Rojo Montecarlo, Plata Bari, Gris Strato y Gris Silverstone. La versión Impetus se destaca con su techo bitono de serie, agregando un toque distintivo al diseño exterior del vehículo.