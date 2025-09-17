El Fiat Pulse

El Fiat Pulse, un clásico moderno de la marca italiana.

La automotriz italiana Fiat sorprendió al mercado argentino con el lanzamiento del Pulse renovado para 2026. Este crossover que ya acumula 200 mil unidades producidas desde su debut, ahora incorpora modificaciones visuales significativas y mejoras en su equipamiento. El modelo llega importado desde Brasil y ya se encuentra disponible en los concesionarios del país.

Los cambios más notorios aparecen en el frontal del vehículo, donde Fiat decidió adoptar la misma filosofía de diseño que implementó en el Cronos. La nueva parrilla presenta motivos verticales que le otorgan mayor presencia visual, mientras que el paragolpes rediseñado incluye entradas de aire funcionales.

Versiones y precios disponibles

El Fiat Pulse Drive 1.3 es un auto perfecto para la ciudad.

El Pulse mantiene su oferta mecánica sin modificaciones. Los compradores pueden elegir entre tres opciones de motor: el 1.3 aspirado de 99 caballos, el 1.0 turbo de 125 cv y el potente 1.3 turbo de 175 cv que trabaja junto a una caja automática de seis velocidades.

Fiat incorporó el techo panorámico como novedad destacada en las versiones Impetus y Abarth del Pulse. Esta característica democratiza una experiencia de manejo más luminosa, mientras que los faros antiniebla también se suman al equipamiento de estas variantes superiores.

La gama Pulse arranca con la versión Drive 1.3 MT5 que tiene un precio de $32.833.000. Le sigue la Drive 1.3 CVT a $34.198.000, mientras que la Audace 1.0T CVT se posiciona en $36.954.000. La Impetus 1.0T CVT alcanza los $38.229.000 y la deportiva Abarth Turbo 270 AT6 se ofrece a $40.093.000.

Fiat garantiza todos los modelos por tres años o 100 mil kilómetros, lo que suceda primero. La presentación del crossover renovado refuerza el compromiso de la marca italiana con el mercado argentino.

Equipamiento del Fiat Pulse base

El interior es sencillo pero elegante, y mejora en las versiones más completas.

El Fiat Pulse Drive 1.3 manual se destaca por su completo equipamiento de serie:

  • Motor 1.3 aspirado de 99 caballos y 127 Nm de torque
  • Caja manual de cinco velocidades
  • Baúl con capacidad de 370 litros
  • Sistema multimedia con pantalla de 10,1 pulgadas
  • Conectividad Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos
  • Aire acondicionado manual
  • Cuatro airbags distribuidos en seis zonas de protección
  • Paquete ADAS con frenado automático de emergencia

La paleta cromática del Pulse 2026 incluye Negro Vulcano, Blanco Banchisa, Rojo Montecarlo, Plata Bari, Gris Strato y Gris Silverstone. La versión Impetus se destaca con su techo bitono de serie, agregando un toque distintivo al diseño exterior del vehículo.

