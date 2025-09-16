interior casa rodante El interior de la casa rodante tiene un living espacioso que alcanza para una familia de 6 personas.

La familia que elija la Villetta tendrá acceso a un baño completo con inodoro de porcelana, una cocina equipada con heladera de 90 litros y anafe de inducción, además de calefacción por suelo radiante. Incluso incluye una lavarropas de 6 kilogramos, algo impensado en vehículos recreativos de esta categoría.

Con más de 17 metros cuadrados de superficie habitable, esta unidad se equipara con las casas diminutas. Su construcción en fibra de vidrio con aislamiento térmico permite el uso durante todo el año, mientras que su peso de 2.320 kilogramos la mantiene dentro de los límites legales para circular por rutas europeas.

Los múltiples espacios de almacenamiento sugieren que esta casa rodante está pensada para estadías prolongadas en un mismo lugar, funcionando como una casa de vacaciones móvil más que como un vehículo de turismo itinerante.

Una inversión que vale la pena

Lo que realmente distingue a la Villetta en el mercado es su precio de lanzamiento: apenas por debajo de los 40.000 euros (aproximadamente 47.000 dólares al cambio actual). Esta cifra resulta extraordinariamente competitiva cuando se compara con otros remolques familiares europeos que ofrecen mucho menos espacio y prestaciones.

Para una familia que busque establecer un campamento base en terrenos privados o campings con servicios, esta casa rodante ofrece una propuesta única. Su diseño está claramente orientado hacia la vida estacionaria conectada a servicios básicos como electricidad y agua, más que hacia el turismo móvil tradicional.

baño casa rodante Entre las comodidades de la casa rodante se encuentra su espacioso baño con ducha.

La disponibilidad inicial se concentrará en Polonia, aunque la presentación en la feria alemana sugiere una posible expansión hacia otros mercados europeos. Niewiadow, con su presencia consolidada en todo el continente, tiene la capacidad logística para hacer realidad esta expansión si la demanda lo justifica.

Características principales de la Villetta

Esta casa rodante incluye de serie las siguientes prestaciones: