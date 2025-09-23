Efecto Trump: al perder $45 el dólar volvió a su valor del 1 de septiembre y el riesgo país cayó a 1.000 puntos

Otro indicador favorable a los logros del gobierno para hacerse de reservas fue la caída del riesgo país: con -5,5%, llegó a los 1.023 puntos básicos.

Al mismo tiempo, las acciones argentinas repuntaron, pero no masivamente. De los 21 papeles que cotizan en la Bolsa, 12 (energéticas, tecnológicas y bancos) registraron subas de hasta 8%, mientras que el resto llegó a experimentar caídas de entre 1,5% y 2,7%.

Donald Trump-Javier Milei.jpg "Es mi amigo" dijo Trump de Milei. Y el mercado reaccionó con una baja del dólar y el riesgo país, y un repunte de las acciones argentinas Noticias Argentinas

Dólar blue y tarjeta, los de mayor caída

Al cabo de la rueda de este martes, en los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre $1.375 y $1.385 para la venta.

Sin embargo, bancos como Galicia, Santander y Supervielle lo ofrecían por entre $1.395 y $1.400, aunque la mayor cotización fue de $1.415 en la pizarra del ICBC.

El dólar blue topó en $1.415 para la venta, con una baja de 2,8% en la jornada. Y junto con el dólar tarjeta, que retrocedió 3,4% ($1.815,60), fueron las cotizaciones con mayor merma de la jornada.

En Mendoza, la divisa paralela llegó a venderse en $1.415, pero el promedio fue de $1.395.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.369 con un descenso del 2,8%. De esta forma, se despegó más del techo de la banda, que se ubica en $1.477,28.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 1,8% hasta $1.402,22, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 1% hasta los $1.416,78.

Con todo, y a la espera de la ayuda de EE.UU. y el Banco Mundial, el Banco Central (BCRA) no tuvo que intervenir. Y sus reservas se mantuvieron en US$39.118 millones.