Efecto Trump: al perder $45 el dólar volvió a su valor del 1 de septiembre y el riesgo país cayó a 1.000 puntos

Fue la reacción al salvataje de EE.UU. y el envío de U$S4.000 millones del Banco Mundial. Efectos del encuentro Javier Milei-Donald Trump en el precio del dólar

Miguel Ángel Flores
Miguel Ángel Flores
Un dólar más estable

Un dólar más estable, tras perder $45, fue la respuesta del mercado al apoyo de Donald Trump a Javier Milei

El dólar oficial cerró en $1.385 para la venta en el Banco Nación, una baja de $45 respecto del cierre del lunes. A su vez, el dólar blue se derrumbó: tras perder $65, su nuevo valor ($1.410) redujo la brecha al mínimo del último mes, mientras el riesgo país volvió a bajar hasta 1.023 puntos, en una jornada en la que Javier Milei logró apoyo de Donald Trump.

De esta manera, la cotización oficial de la moneda estadounidense volvió al mismo precio que tenía el 1 de septiembre. Y consolidó la tendencia bajista del lunes, luego del aval del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent y el anuncio del Gobierno sobre la suspensión de retenciones a exportaciones de granos y carnes.

Para los analistas, es la reacción de los mercados a la reunión entre Milei y su par estadounidense Trump, quien lo respaldó de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Además de la confirmación por parte del ministro Caputo de un préstamo de U$S4.000 millones por parte del Banco Mundial.

Otro indicador favorable a los logros del gobierno para hacerse de reservas fue la caída del riesgo país: con -5,5%, llegó a los 1.023 puntos básicos.

Al mismo tiempo, las acciones argentinas repuntaron, pero no masivamente. De los 21 papeles que cotizan en la Bolsa, 12 (energéticas, tecnológicas y bancos) registraron subas de hasta 8%, mientras que el resto llegó a experimentar caídas de entre 1,5% y 2,7%.

Donald Trump-Javier Milei.jpg
"Es mi amigo" dijo Trump de Milei. Y el mercado reaccionó con una baja del dólar y el riesgo país, y un repunte de las acciones argentinas

Dólar blue y tarjeta, los de mayor caída

Al cabo de la rueda de este martes, en los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre $1.375 y $1.385 para la venta.

Sin embargo, bancos como Galicia, Santander y Supervielle lo ofrecían por entre $1.395 y $1.400, aunque la mayor cotización fue de $1.415 en la pizarra del ICBC.

El dólar blue topó en $1.415 para la venta, con una baja de 2,8% en la jornada. Y junto con el dólar tarjeta, que retrocedió 3,4% ($1.815,60), fueron las cotizaciones con mayor merma de la jornada.

En Mendoza, la divisa paralela llegó a venderse en $1.415, pero el promedio fue de $1.395.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.369 con un descenso del 2,8%. De esta forma, se despegó más del techo de la banda, que se ubica en $1.477,28.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 1,8% hasta $1.402,22, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 1% hasta los $1.416,78.

Con todo, y a la espera de la ayuda de EE.UU. y el Banco Mundial, el Banco Central (BCRA) no tuvo que intervenir. Y sus reservas se mantuvieron en US$39.118 millones.

