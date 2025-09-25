Lo que viene para Boca y River en las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura

Lo que viene para Boca en el Clausura

Sábado 27/9 a las 19 vs. Defensa y Justicia (V)

Domingo 5/10 a las 19 vs. Newell's (L)

Sábado 11/10 a las 14.30 vs. Barracas Central (V)

Boca está cuarto en la zona A con 14 puntos, a dos del líder Unión, a uno de Barracas Central y Estudiantes e igualado con Central Córdoba.

En la tabla anual está segundo con 47 puntos, igualado con Rosario Central, y por ahora se clasifica a la Copa Libertadores 2026.

paredes, boca

Lo que viene para River en el Clausura

Domingo 28/9 a las 18 vs. Deportivo Riestra (L)

Domingo 5/10 a las 21.15 vs. Rosario Central (V)

Domingo 12/10 a las 19.15 vs. Sarmiento (L)

River está segundo en la zona B con 18 puntos, a uno del líder Deportivo Riestra e igualado con Vélez.

En la tabla anual es el puntero con 49 unidades y por ahora se está clasificando a la Copa Libertadores 2026.

También está en cuartos de final de la Copa Argentina y jugará con Racing, en Rosario, el jueves 2 de octubre.

river monumental

Las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura

Fecha 11

Viernes 3 de octubre

19.00 Tigre – Defensa y Justicia (Zona A)

21.15 Unión – Aldosivi (Zona A)

21.15 Argentinos – Central Córdoba (Zona A)

Sábado 4 de octubre

14.30 Sarmiento – Gimnasia (Zona B)

16.45 San Martín (SJ) – Instituto (Zona B)

19.00 Atlético Tucumán – Platense (Zona B)

19.00 Huracán – Banfield (Zona A)

21.15 Lanús – San Lorenzo (Zona B)

Domingo 5 de octubre

14.30 Godoy Cruz – Independiente (Zona B)

16.30 Estudiantes – Barracas Central (Zona A)

16.45 Talleres – Belgrano (Interzonal)

19.00 Boca – Newell’s (Zona A)

21.15 Rosario Central – River (Zona B)

Lunes 6 de octubre

19.00 Deportivo Riestra – Vélez (Zona B)

21.00 Racing – Independiente Rivadavia (Zona A)

Fecha 12

Viernes 10 de octubre

14.30 San Lorenzo – San Martín (SJ) (Zona B)

16.15 Defensa y Justicia – Argentinos (Zona A)

16.45 Central Córdoba – Unión (Zona A)

18.30 Newell’s – Tigre (Zona A)

Sábado 11 de octubre

14.30 Barracas Central – Boca (Zona A)

16.45 Gimnasia – Talleres (Zona B)

19.00 Banfield – Racing (Zona A)

21.15 Belgrano – Estudiantes (Zona A)

21.15 Vélez – Rosario Central (Zona A)

Domingo 12 de octubre

14.30 Aldosivi – Huracán (Zona A)

16.45 Independiente Rivadavia – Godoy Cruz (Interzonal)

16.45 Instituto – Atlético Tucumán (Zona B)

19.15 River – Sarmiento (Zona B)

21.15 Independiente – Lanús (Zona B)

Lunes 13 de octubre