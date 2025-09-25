Lo que viene para Boca y River en las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura
Boca y River necesitan sumar en el Clausura para estar en los playoffs y asegurar su lugar en la Copa Libertadores 2026 y tienen agendados sus partidos por las fechas 11 y 12.
La Liga Profesional de Fútbol de la AFA anunció las programaciones para ambas fechas en las que los xeneizes recibirán a Newell's y visitarán a Barracas, mientras que los Millonarios jugarán ante Rosario Central y Sarmiento de Junín.
Boca está cuarto en la zona A con 14 puntos, a dos del líder Unión, a uno de Barracas Central y Estudiantes e igualado con Central Córdoba.
En la tabla anual está segundo con 47 puntos, igualado con Rosario Central, y por ahora se clasifica a la Copa Libertadores 2026.
River está segundo en la zona B con 18 puntos, a uno del líder Deportivo Riestra e igualado con Vélez.
En la tabla anual es el puntero con 49 unidades y por ahora se está clasificando a la Copa Libertadores 2026.
También está en cuartos de final de la Copa Argentina y jugará con Racing, en Rosario, el jueves 2 de octubre.
Fecha 11
Viernes 3 de octubre
Sábado 4 de octubre
Domingo 5 de octubre
Lunes 6 de octubre
Fecha 12
Viernes 10 de octubre
Sábado 11 de octubre
Domingo 12 de octubre
Lunes 13 de octubre