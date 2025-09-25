Inventó la carita feliz, el emoji más usado del mundo pero cobró una miseria

Sin embargo, y lo que pocos saben, es que su inventor, Harvey Ball, solo cobró 45 miserables dólares. De no creer. Lo hizo en 1963 por encargo de Jack Adam, vicepresidente de una compañía de seguros de Worcester, Massachusetts.

Adam le pidió a Ball crear una imagen para mejorar la moral de sus empleados en un momento en que la empresa atravesaba una época de incertidumbre.

La historia de la clásica carita feliz se remonta a 1963 en Worcester, Massachusetts, Estados Unidos, cuando al diseñador gráfico Harvey Ball recibió el encargo de crear una imagen para levantar los ánimos del personal de la State Mutual Life Assurance Company, una compañía de seguros.

Aparentemente, Ball pasó solo 10 minutos dibujando una cara sonriente deconstruida sobre papel amarillo—una superficie que eligió simplemente “porque era soleada y brillante”. Ball recibió 45 dólares como pago por este sencillo pero ingenioso visual.

La respuesta de los empleados y los clientes de State Mutual frente al primer lote de 100 chapas fue tan entusiasta que empezaron a ser producidas en lotes de 10.000.

carita Carita feliz. Es el emoji más popular del mundo; sin embargo, su inventor, Harvey Ball, cobró una cifra ínfima.

En solo dos años, las chapas de la carita feliz habían trascendido la empresa de seguros y las llevaban desde azafatas hasta monjas.

En 1971, la cara sonriente ya erala imagen más vendida en Estados Unidos, sobre todo en el formato de pins y junto a la consigna con el mensaje: “Have a Nice Day”.

Durante la época de la guerra de Vietnam se vendieron más de 50 millones de botones de la carita sonriente, hoy conocida como “el emoji”

Harvey Ball murió a los 79 años, a causa de una insuficiencia hepática, sin antes inscribir su obra en ningún registro de patente, ni exigir derechos de autor ni copyrights. Así que nunca recibió ningún porcentaje por las millonarias ganancias que obtuvo su creación.

Fuente: iprofesional.com