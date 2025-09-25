El mensaje de Ramón Díaz a los jugadores de Inter de Porto Alegre tras su presentación oficial

Las primeras palabras de Ramón Díaz como DT de Inter de Porto Alegre

Para comenzar, Ramón Díaz manifestó: "Quiero agradecerle al club y a toda la comisión por esta oportunidad de volver a Brasil. Es el tercero en este país, encuentro un club muy organizado, con toda la infraestructura que necesita un entrenador. Son muchos años de trabajo con Emiliano, de entendimiento de la función de cada uno. Por eso los resultados. Los desafíos nos gustan. Nos agradó la propuesta de este club y nos gustaría un equipo protagonista, intenso. Con todo el trabajo que vamos a hacer se lo vamos a dar".

Sobre su relación con D'Alessandro, a quien dirigió en River y San Lorenzo, destacó: "Con Andrés hace mucho que nos conocemos. Tiene una función muy importante, demuestra su capacidad como mánager del club. También hay una comisión y tuvimos contacto con todos. Hemos hablado de la propuesta futbolística y eso le habrá gustado para ahora y para el futuro, estamos muy contentos y felices de estar acá".

Al ser consultado sobre cómo será su adaptación al equipo, el Pelado aseguró: "Nos podemos acomodar rápidamente, tenemos la información que pedimos. Sabemos que no obtuvo resultados en las últimas fechas. Pero el fútbol es dinámico y necesitamos recuperarnos rápidamente. Jugamos tres partidos en tres semanas y se necesitan resultados. Felicito a los jugadores por lo que hicieron en la práctica de hoy, tenemos calidad, con futbolistas de experiencia y jóvenes. Lo que va a tener el público es un equipo aguerrido, con tenencia. Lo que hicimos antes lo vamos a hacer acá. Los jugadores están muy comprometidos en lo que intentamos hacer y eso se va a notar el cambio".

Posteriormente, Ramón Díaz le envió un contundente mensaje a sus dirigidos: "Tenemos que conseguir un equipo equilibrado en defensa y ataque. Por supuesto, mi característica es tratar de ser siempre ofensivo, con recaudos para que el equipo no sufra, que sea compacto y con mucha presión. Hoy en la práctica se vio diferente, felicité a los jugadores. Queremos un equipo dinámico, hay jugadores con experiencia que saben que deben revertir la situación".

Ramón Díaz y Emiliano Díaz Ramón y Emiliano comenzaron su tercer ciclo en el fútbol brasilero.

Recordemos que el Inter de Porto Alegre se encuentra a un punto de ingresar a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026. El debut del entrenador argentino será ante Juventude, en condición de visitante, el próximo sábado a las 18.30.