Ariel Broggi, el entrenador de Gimnasia y Esgrima, ya tiene el equipo para jugar con Chacarita.

Gimnasia y Esgrima, el líder de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, ajustas detalles de lo que será su última presentación en la fase regular del certamen fue de casa. El Lobo enfrentará este domingo desde las 15.15 a Chacarita, en condición de visitante, por la fecha 33 y penúltima.

NIco Romano uno.
Nicolás Romano, el buen defensor de Gimnasia y Esgrima.

El equipo del Parque viene de vencer a San Telmo por 2 a 0 en el estadio Víctor Legrotaglie y tiene 59 unidades, tres más que Estudiantes de Río Cuarto, que viene de caer ante Chaco For Ever.

Gimnasia y Esgrima vs. Chacarita: día y hora del partido

Gimnasia y Esgrima será visitante ante Chacarita, por la 33ª y penúltima fecha de la zona B de la Primera Nacional. El partido comenzará a las 15.15 y se podrá presenciar por TyC Sports. El árbitro del partido será Yael Falcón Pérez.

Ariel Broggi, el entrenador de Gimnasia y Esgrima.

La probable formación de Gimnasia y Esgrima

César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Fermín Antonini, Matías Recalde y Facundo Lencioni; Luciano Cingolani y Nicolás Ferreyra.

Qué necesita el Lobo para jugar la final por el ascenso a Primera

Gimnasia y Esgrima puede lograr el pasaje a la final, debería ganarle a Chacarita y que Estudiantes de Río Cuarto empate o pierda vs Almirante Brown. Así, el último partido con Defensores de Belgrano sería solo para cumplir con la agenda del torneo.

El equipo dirigido por Ariel Broggi está a un paso de jugar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

El último enfrentamiento

El último partido que disputaron Gimnasia y Esgrima y Chacarita fue el 25 de mayo de este año, igualaron sin goles, por la primera rueda, en el estadio Víctor Legrotaglie.

El último triunfo del Lobo frente a Chaca fue el 3 de septiembre del 2022, cuando le ganó 2 a 1 en el Víctor Legrotaglie. Ricardo Blanco abrió el marcador a los 11' del primer tiempo para el Funebrero; Leandro Ciccolini lo igualó de penal a los 26' de esa misma etapa y a los 43' del complemento Santiago Solari le dio la victoria al Mensana.

La goleada de Gimnasia y Esgrima de visitante ante Chacarita

La última vez que el Lobo le ganó a Chacarita de visitante fue por la octava fecha de la Primera Nacional del 2021. Lo venció 4 a 0, el 3 de mayo de ese año, con goles de Cristian Llama, Franco Meritello, Santiago González y Fernando Cortés.

