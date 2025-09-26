Gimnasia y Esgrima vs. Chacarita: día y hora del partido

Gimnasia y Esgrima será visitante ante Chacarita, por la 33ª y penúltima fecha de la zona B de la Primera Nacional. El partido comenzará a las 15.15 y se podrá presenciar por TyC Sports. El árbitro del partido será Yael Falcón Pérez.

Ariel Broggi Ariel Broggi, el entrenador de Gimnasia y Esgrima.

La probable formación de Gimnasia y Esgrima

César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Fermín Antonini, Matías Recalde y Facundo Lencioni; Luciano Cingolani y Nicolás Ferreyra.

Qué necesita el Lobo para jugar la final por el ascenso a Primera

Gimnasia y Esgrima puede lograr el pasaje a la final, debería ganarle a Chacarita y que Estudiantes de Río Cuarto empate o pierda vs Almirante Brown. Así, el último partido con Defensores de Belgrano sería solo para cumplir con la agenda del torneo.

El equipo dirigido por Ariel Broggi está a un paso de jugar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

El último enfrentamiento

El último partido que disputaron Gimnasia y Esgrima y Chacarita fue el 25 de mayo de este año, igualaron sin goles, por la primera rueda, en el estadio Víctor Legrotaglie.

Embed - Gimnasia Mza 2 // Chacarita 1 (Primera Nacional)

El último triunfo del Lobo frente a Chaca fue el 3 de septiembre del 2022, cuando le ganó 2 a 1 en el Víctor Legrotaglie. Ricardo Blanco abrió el marcador a los 11' del primer tiempo para el Funebrero; Leandro Ciccolini lo igualó de penal a los 26' de esa misma etapa y a los 43' del complemento Santiago Solari le dio la victoria al Mensana.

La goleada de Gimnasia y Esgrima de visitante ante Chacarita

La última vez que el Lobo le ganó a Chacarita de visitante fue por la octava fecha de la Primera Nacional del 2021. Lo venció 4 a 0, el 3 de mayo de ese año, con goles de Cristian Llama, Franco Meritello, Santiago González y Fernando Cortés.