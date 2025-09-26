Los expertos creen que el tesoro fue enterrado a propósito. La historia cuenta que la antigua ciudad de Hippos, en Galilea, fue un lugar muy conflictivo durante el siglo VII. En el año 614, los ejércitos del Imperio Sasánida invadieron la Palestina bizantina, lo que generó un enorme caos entre la población local.

Ante el avance de las tropas enemigas, los habitantes de las ciudades cristianas de la región, incluida Hippos, escondieron sus riquezas para protegerlas. Este tesoro de oro es un testimonio directo de aquellos tiempos de incertidumbre. La gente buscaba poner a salvo sus bienes más preciados con la esperanza de recuperarlos cuando el peligro pasara.

Michael Eisenberg, arqueólogo de la Universidad de Haifa, explica que esta práctica era común. "La primera mitad del siglo VII contiene el mayor número de tesoros de emergencia de monedas de oro y bronce... La gente estaba aterrorizada y dejó relativamente muchos tesoros, principalmente monedas". El miedo a los saqueos y la violencia motivó a muchas familias a enterrar sus fortunas.

La región siguió siendo un campo de batalla durante años. Quince años después de la invasión, los bizantinos recuperaron el territorio, pero en el 636, los ejércitos musulmanes lo conquistaron nuevamente. Esta seguidilla de conflictos marcó el declive de Hippos, que finalmente fue abandonada por completo tras un terremoto en el año 749, sellando el destino de cualquier tesoro que no se hubiera recuperado.

Detalles de un descubrimiento único

joyas También hallaron joyas de mucha importancia para la arqueología.

El equipo de arqueología que trabaja en la zona cataloga el hallazgo como uno de los cinco más grandes de su tipo en la región. Las monedas encontradas abarcan los reinados de varios emperadores bizantinos, desde Justino I hasta los primeros años del mandato de Heraclio, lo que ofrece datos muy precisos sobre el momento en que fueron ocultadas.

Una de las monedas es especialmente particular. Fue acuñada en Chipre en el año 610 por el general Heraclio el Viejo y su hijo, quienes se rebelaron contra el emperador Focas. "Este es un hallazgo raro que añade una capa importante a lo que sabemos de la historia política y económica del período", afirmó Danny Syon, el experto en numismática de la excavación.

El tesoro, que probablemente estuvo envuelto en una tela, se mantuvo en un estado de conservación excepcional. "Cuando encuentras monedas y joyas de casi 1.400 años que parecen nuevas, es una experiencia rara", comentó Eisenberg. Los investigadores ahora analizarán cada pieza para documentarla y ponerla en su contexto histórico, con la esperanza de que pronto pueda exhibirse en un museo.