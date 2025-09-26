La reacción de Messi tras el anuncio de Busquets

"Siento que ha llegado el momento de decirle adiós a mi carrera como futbolista profesional", continuó el mediocampista que, al igual que el argentino, lo ganó todo con la camiseta del Culé.

"Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos y junto a los mejores compañeros de viaje", cerró Busquets.

Entre los miles de comentarios, reacciones y posteos que se dieron tras el anuncio, hubo uno que destacó del resto. Este fue el realizado por Lionel Messi.

Lionel Messi Sergio Busquets

El astro argentino, quien compartió con el español tanto en Barcelona como en Inter Miami (y con quien formó una relación que va más allá del verde césped), dijo presente en las redes sociales.

El mejor jugador del mundo apareció a través de su cuenta de Instagram, donde sin añadir palabras subió una foto junto a Busquets en el elenco catalán.

En la imagen se puede ver a los futbolistas abrazados, sonrientes, y aparentemente festejando uno de los tantos goles que gritaron como compañeros en España.

Lionel Messi Sergio Busquets El comentario de Lionel Messi en el posteo de Sergio Busquets.

Pero esto no fue todo. En el perfil del Instagram del español, más precisamente en la publicación del video, Messi dejó su firma: "Juntos casi desde el arranque hasta el final… Un lujo haber disfrutado de tu fútbol, Busi. Y todavía nos queda un poquito más".

Los partidos que le restan a Busquets en la temporada

Sergio Busquets anunció que colgará los botines y estos son, hasta el momento, los partidos que restan en su calendario. Cabe aclarar que si Inter Miami avanza en la MLS, su retiro se irá estirando.