Los cambios que hará Alexis Matteo en el Deportivo Maipú para enfrentar a Colegiales

Alexis Matteo tendrá dos bajas obligadas para jugar ante Colegiales este domingo. Es que en el Cruzado tiene suspendidos a Marcelo Eggel y Matías Villarreal, quienes fueron expulsados ante Arsenal y le dieron dos fechas, por lo que no podrán jugar en este partido y en el último frente a Atlanta, en Buenos Aires.

Marco Campagnaro y Franco Saccone serían titulares en lugar de los suspendidos. Además, el equipo maipucino tiene dos jugadores lesionados, Gastón Mansilla y Rubens Sambueza.

Deportivo Maipu. Deportivo Maipú jugará un partido clave ante Colegiales.

El probable equipo de Deportivo Maipú para jugar con Colegiales

Alexis Matteo tiene un once tentativo en mente para jugar frente a Colegiales. El posible equipo titular sería con Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aron Agüero y Juan Pablo de Reta; Marco Campagnaro, Mirko Bonfligli, Lucas Faggioli y Emiliano Ozuna o Franco Saccone; Pío Bonacci y Tomás Silva.

Deportivo Maipú a una fecha del final, tras la gran victoria ante Arsenal de visitante por 2 a 1, buscará sellar su clasificación al Reducido, en el último partido de local.

A dos fechas del final se ubica octavo con 45 unidades y su rival tiene 41. El Cruzado jugará ante el Tricolor un partido clave en calle Vergara. En la primera rueda el Deportivo Maipú le ganó de visitante por 1 a 0 con gol de Tomás Silva a los 44' de la segunda parte.

Deportivo Maipú y su sueño de ascenso

La mejor campaña del Deportivo Maipú en la Primera Nacional fue en el 2023, donde jugó la final con Deportivo Riestra, en la cancha de Instituto, cuando perdió 1 a 0. El equipo era dirigido por Luis García, el entrenador que ahora dirige a Atlanta.