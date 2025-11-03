Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
El gran anuncio de Independiente Rivadavia para los hinchas que quieran viajar a la final de la Copa Argentina

Por UNO
Los hinchas de Independiente Rivadavia esperan ansiosos la final de la Copa Argentina.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Independiente Rivadavia hizo un gran anuncio este lunes para los hinchas. La Lepra pondrá un avión para los fanáticos que quieran viajar con el plantel a la final de la Copa Argentina, donde el equipo del Parque se medirá con Argentinos Juniors. El trascendental partido se jugará el próximo miércoles desde las 21.10 en el estadio de Instituto de Córdoba y tendrá el arbitraje de Nicolás Ramírez, .

La entidad azul, que viene de eliminar en la semifinal de la copa al mismísimo River de Marcelo Gallardo, hizo el siguiente anuncio en las redes sociales: "VIAJÁ CON LA LEPRA. AVIÓN EXCLUSIVO A LA FINAL".

Los fanáticos de la Lepra viven un gran momento.

Independiente Rivadavia pone un avión para los hinchas que quieran ir a la final de la Copa Argentina

Los hinchas leprosos, que este lunes colmaron las zonas aledañas del estadio Bautista Gargantini (mucha gente acampó esperando su ticket) para tratar de conseguir un boleto para el cotejo ante el Bicho, tienen la posibilidad de viajar a Córdoba en avión.

Según dijo la institución que conduce Daniel Vila los precios para ese vuelo son de 800 mil pesos (pago por transferencia) y la otra opción es de 1 millón de pesos con un financiamiento en 3 cuotas). Es un vuelo ida y vuelta y está incluida la entrada para la finalísima.

Los interesados se pueden comunicar por WhatsApp (no se reciben llamadas) al 2616 85-1138. Hay cupos limitados.

Quienes puedan ir en avión a esa aventura futbolística saldrán rumbo a Cordoba este martes a las 14 y regresarán a Mendoza el jueves 4 de noviembre a las 10.

Si el equipo dirigido por Alfredo Berti gana la final se clasificaría a la Copa Libertadores 2026, con todo lo que eso significa. Nunca el Azul llegó a esta instancia del certamen y además el fútbol mendocino no tiene un título de este calibre.

