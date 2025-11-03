El gran anuncio de Independiente Rivadavia para los hinchas que quieran viajar a la final de la Copa Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1985463915372036318&partner=&hide_thread=false
Según dijo la institución que conduce Daniel Vila los precios para ese vuelo son de 800 mil pesos (pago por transferencia) y la otra opción es de 1 millón de pesos con un financiamiento en 3 cuotas). Es un vuelo ida y vuelta y está incluida la entrada para la finalísima.
Los interesados se pueden comunicar por WhatsApp (no se reciben llamadas) al 2616 85-1138. Hay cupos limitados.
Quienes puedan ir en avión a esa aventura futbolística saldrán rumbo a Cordoba este martes a las 14 y regresarán a Mendoza el jueves 4 de noviembre a las 10.
Si el equipo dirigido por Alfredo Berti gana la final se clasificaría a la Copa Libertadores 2026, con todo lo que eso significa. Nunca el Azul llegó a esta instancia del certamen y además el fútbol mendocino no tiene un título de este calibre.