Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors: cuánto valen y cómo comprar las entradas para la final

Desde la organización del evento, además, dieron a conocer los precios y la forma en la que los hinchas de ambos equipos podrán adquirir sus tickets. Al diferencia que en todas las fases anteriores, los seguidores de la Lepra deberán comprar sus entradas de forma presencial en el Bautista Gargantini.
Cómo será la venta de entradas para los hinchas de Independiente Rivadavia
Los hinchas de Independiente Rivadavia deberán, por última vez en esta edición, comprar su entrada de forma presencial. En esta ocasión tendrán que hacerlo en las inmediaciones del Bautista Gargantini.
Lunes 3 de 13 a 20 hs
Martes 4 de 10 a 17
Estadio Bautista Gargantini
Precios de las entradas
Popular: $60.000
Platea: $90.000
Cabe resaltar que en el estadio de Instituto de Córdoba, sede que albergará la final de la Copa Argentina, no se venderán entradas para ninguna de las dos parcialidades.
Venta para hinchas de Argentinos
La misma comenzará este sábado 1 de noviembre, de 18 a 22 hs, en las boleterías del estadio Diego Armando Maradona (Gavilán 2151, CABA).