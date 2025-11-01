Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors: cuánto valen y cómo comprar las entradas para la final

Atentos hinchas de Independiente Rivadavia: desde la organización de la Copa Argentina confirmaron cómo, cuándo y dónde se venderán las entradas para la final

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Los hinchas de Independiente Rivadavia deberán comprar sus entradas en la boletería Sur del Malvinas Argentinas.

Los hinchas de Independiente Rivadavia deberán comprar sus entradas en la boletería Sur del Malvinas Argentinas.

Luego de una espera que se hizo eterna, desde Copa Argentina confirmaron la cancha de Instituto de Córdoba como sede de la final que tendrá como protagonistas a Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. El duelo se disputará el miércoles 5 de noviembre y comenzará a las 21.10.

Desde la organización del evento, además, dieron a conocer los precios y la forma en la que los hinchas de ambos equipos podrán adquirir sus tickets. Al diferencia que en todas las fases anteriores, los seguidores de la Lepra deberán comprar sus entradas de forma presencial en el Bautista Gargantini.

independiente rivadavia, jugadores
Independiente Rivavia eliminó a River y jugará la final de la Copa Argentina.

Independiente Rivavia eliminó a River y jugará la final de la Copa Argentina.

Cómo será la venta de entradas para los hinchas de Independiente Rivadavia

Los hinchas de Independiente Rivadavia deberán, por última vez en esta edición, comprar su entrada de forma presencial. En esta ocasión tendrán que hacerlo en las inmediaciones del Bautista Gargantini.

  • Lunes 3 de 13 a 20 hs
  • Martes 4 de 10 a 17
  • Estadio Bautista Gargantini

Precios de las entradas

  • Popular: $60.000
  • Platea: $90.000

Cabe resaltar que en el estadio de Instituto de Córdoba, sede que albergará la final de la Copa Argentina, no se venderán entradas para ninguna de las dos parcialidades.

Venta para hinchas de Argentinos

La misma comenzará este sábado 1 de noviembre, de 18 a 22 hs, en las boleterías del estadio Diego Armando Maradona (Gavilán 2151, CABA).

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas