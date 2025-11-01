Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors: cuánto valen y cómo comprar las entradas para la final

Desde la organización del evento, además, dieron a conocer los precios y la forma en la que los hinchas de ambos equipos podrán adquirir sus tickets. Al diferencia que en todas las fases anteriores, los seguidores de la Lepra deberán comprar sus entradas de forma presencial en el Bautista Gargantini.

independiente rivadavia, jugadores Independiente Rivavia eliminó a River y jugará la final de la Copa Argentina. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Cómo será la venta de entradas para los hinchas de Independiente Rivadavia

