VIDEO: el polémico gol anulado a Godoy Cruz en el clásico frente a San Martín de San Juan

Agustín Auzmendi adelantó al Tomba con un gran cabezazo, sin embargo, el gol fue anulado a instancias del VAR por fuera de juego

Godoy Cruz se enfrenta a San Martín de San Juan en un partido clave por la permanencia, en el Estadio Feliciano Gambarte. Por ahora, El Tomba y el Santo sanjuanino no se sacan diferencias, aunque la polémica no estuvo excenta en la primera parte.

Sucedió que, cuando iban 42 minutos, Agustín Auzmendi conectó un gran centro de Juan Morán de cabeza, y desató la locura de los hinchas tombinos. Sin embargo, a instancias del VAR, el gol quedó anulado por un polémico fuera de juego de Santino Andino al comienzo de la jugada.

El polémico gol anulado a Godoy Cruz contra San Martín de San Juan en el clásico

