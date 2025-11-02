Godoy Cruz se enfrenta a San Martín de San Juan en un partido clave por la permanencia, en el Estadio Feliciano Gambarte. Por ahora, El Tomba y el Santo sanjuanino no se sacan diferencias, aunque la polémica no estuvo excenta en la primera parte.
Torneo Clausura
VIDEO: el polémico gol anulado a Godoy Cruz en el clásico frente a San Martín de San Juan
Agustín Auzmendi adelantó al Tomba con un gran cabezazo, sin embargo, el gol fue anulado a instancias del VAR por fuera de juego
Sucedió que, cuando iban 42 minutos, Agustín Auzmendi conectó un gran centro de Juan Morán de cabeza, y desató la locura de los hinchas tombinos. Sin embargo, a instancias del VAR, el gol quedó anulado por un polémico fuera de juego de Santino Andino al comienzo de la jugada.
