VIDEO: el polémico gol anulado a Godoy Cruz en el clásico frente a San Martín de San Juan

Sucedió que, cuando iban 42 minutos, Agustín Auzmendi conectó un gran centro de Juan Morán de cabeza, y desató la locura de los hinchas tombinos. Sin embargo, a instancias del VAR, el gol quedó anulado por un polémico fuera de juego de Santino Andino al comienzo de la jugada.

godoy cruz san martin 2 Godoy Cruz enfrenta a San Martín de San Juan en el Gambarte. Foto: Axel Lloret/UNO

El polémico gol anulado a Godoy Cruz contra San Martín de San Juan en el clásico