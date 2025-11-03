La decisión de Úbeda y las novedades en Boca en el inicio de la semana rumbo al Superclásico

bpca victoria estudiantes

Las novedades en Boca en el comienzo de semana rumbo al Superclásico

La buena noticia para Claudio Úbeda es que recuperá a Leandro Paredes para el cruce frente a River. El mediocampista purgó una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y regresará a la titularidad ante el Millonario.

En los próximos días se evaluará la situación de Edinson Cavani, delantero que se encuentra recuperándose de una "inflamación de la bursa del psoas derecho" según informó el parte médico del Xeneize. Como todavía no estaba al 100% en su mejoría, el entrenador de Boca decidió marginar al uruguayo de la lista de convocados para enfrentar al Pincha. En caso de responder bien a la exigencia entre semana, Cavani podría formar parte de la nómina de concentrados para medirse ante River.

Paredes volverá a ser titular en Boca en el Superclásico ante River.

A la lista de lesionados se suman Alan Velasco y Rodrigo Battaglia. No es el caso de Juan Barinaga, quien salió a comienzos del segundo tiempo en el encuentro ante Estudiantes, pero no es una afección grave lo que tiene sino una sobrecarga en el isquiotibial que sería remediada en los próximos días para llegar sin inconvenientes al Superclásico del domingo.

El miércoles, Boca entrenará doble turno y el jueves se llevará a cabo la práctica de fútbol para perfilar los titulares que saldrán a la cancha en La Bombonera. El viernes los trabajos continuarán en Boca Predio.

Las entradas para el Superclásico entre Bioca y River

Los tickets para el evento comenzarán a venderse a partir del jueves en la plataforma de Socios del club Xeneize. El aforo tendrá un filtro y será con la capacidad hasta el 70%. La apertura de puertas será a partir de las 12.30.