La decisión de Úbeda y las novedades en Boca en el inicio de la semana rumbo al Superclásico

Boca consiguió un importante triunfo ante Estudiantes de La Plata el pasado domingo y ya piensa en el Superclásico frente River, a disputarse el próximo 9 de noviembre desde las 16 horas en La Bombonera.
Boca y River se enfrentarán el próximo domingo en La Bombonera en el Superclásico del fútbol argentino
En el inicio de semana rumbo al enfrentamiento ante el Millonario, Claudio Úbeda tomó una importante decisión con respecto al plantel de cara al Superclásico. El DT de Boca decidió darles el día libre este lunes a los futbolistas para que puedan despejarse y comenzar con los intensos trabajos a partir del martes en el Boca Predio.
Con el triunfo ante el Pincha, Boca se ubicó como primero de su grupo en el Torneo Clausura, compartiendo liderazgo con 23 unidades junto a Unión de Santa Fe. Además quedó segundo en la Tabla Anual en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026. De esta manera llega en mejores condiciones anímicas que River, golpeado por los últimos sucesos en los que quedó eliminado en semifinales de Copa Argentina ante Independiente Rivadava y, en donde además, perdió ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Monumental ante el abucheo de su gente.
La buena noticia para Claudio Úbeda es que recuperá a Leandro Paredes para el cruce frente a River. El mediocampista purgó una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y regresará a la titularidad ante el Millonario.
En los próximos días se evaluará la situación de Edinson Cavani, delantero que se encuentra recuperándose de una "inflamación de la bursa del psoas derecho" según informó el parte médico del Xeneize. Como todavía no estaba al 100% en su mejoría, el entrenador de Boca decidió marginar al uruguayo de la lista de convocados para enfrentar al Pincha. En caso de responder bien a la exigencia entre semana, Cavani podría formar parte de la nómina de concentrados para medirse ante River.
A la lista de lesionados se suman Alan Velasco y Rodrigo Battaglia. No es el caso de Juan Barinaga, quien salió a comienzos del segundo tiempo en el encuentro ante Estudiantes, pero no es una afección grave lo que tiene sino una sobrecarga en el isquiotibial que sería remediada en los próximos días para llegar sin inconvenientes al Superclásico del domingo.
El miércoles, Boca entrenará doble turno y el jueves se llevará a cabo la práctica de fútbol para perfilar los titulares que saldrán a la cancha en La Bombonera. El viernes los trabajos continuarán en Boca Predio.
Los tickets para el evento comenzarán a venderse a partir del jueves en la plataforma de Socios del club Xeneize. El aforo tendrá un filtro y será con la capacidad hasta el 70%. La apertura de puertas será a partir de las 12.30.