Alarma en River: el delantero que se lesionó y salió llorando a una semana del Superclásico

El conjunto de Marcelo Gallardo recibió una pésima noticia pensando en el Superclásico del próximo domingo frente a Boca

Un delantero de River sintió una molestia y tuvo que pedir el cambio vs Gimnasia. 

River se enfrenta a Gimnasia y Esgrima La Plata por la 14° fecha del Torneo Clausura en el Estadio Monumental, en un partido con el que puede acomodarse tanto en la mencionada competencia como en la Copa Libertadores. Con el partido empatado, el equipo de Marcelo Gallardo recibió una pésima noticia de cara a lo que viene.

Pasados los 15', Facundo Colidio sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo y tuvo que pedir el cambio. En su lugar ingresó el juevenil Jaime, de destacada participación en los últimos partidos. El exdelantero del Inter de Italia se retiró visiblemente afectado por la lesión, ya que podría marginarlo del clásico frente a Boca.

Colidio encendió las alarmas en River a una semana del Superclásico.

Colidio se lesionó y se retiró llorando en El Monumental

Colidio se tapó su cara e instantáneamente recibió el consuelo de todos sus compañeros, quienes saben la carga emocional de la lesión. Ahora, su participación en el duelo clave frente a Boca está al menos en riesgo.

Pero Colidio no es la única preocupación de cara a este partido. El lateral derecho Gonzalo Montiel se realizó estudios médicos producto de una molestia en la rodilla derecha y se confirmó que tiene una lesión ligamentaria.

Durante el entrenamiento vespertino del jueves, el campeón del mundo en Qatar 2022 sufrió un problema físico y encendió las alarmas en el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.

Gallardo y las dudas para enfrentar a Boca en el Superclásico

Si se confirma la ausencia del marcador de punta derecho y del delantero para el Superclásico, el Muñeco perdería a dos de las piezas fundamentales en su esquema en el tramo final del certamen y debería analizar al sustituto para enfrentar al Xeneize.

En ese sector del campo, Gallardo cuenta con Fabricio Bustos como el reemplazante natural, pero el bajo rendimiento del ex Independiente generó que pierda terreno en las consideraciones del entrenador. Por su parte, delanteros como Subiabre, Jaime, Lencina y Borja son algunas de las alternativas para reemplazar a Colidio.

