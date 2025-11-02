Alarma en River: el delantero que se lesionó y salió llorando a una semana del Superclásico

Pero Colidio no es la única preocupación de cara a este partido. El lateral derecho Gonzalo Montiel se realizó estudios médicos producto de una molestia en la rodilla derecha y se confirmó que tiene una lesión ligamentaria.

Durante el entrenamiento vespertino del jueves, el campeón del mundo en Qatar 2022 sufrió un problema físico y encendió las alarmas en el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.

Gallardo y las dudas para enfrentar a Boca en el Superclásico

Si se confirma la ausencia del marcador de punta derecho y del delantero para el Superclásico, el Muñeco perdería a dos de las piezas fundamentales en su esquema en el tramo final del certamen y debería analizar al sustituto para enfrentar al Xeneize.

En ese sector del campo, Gallardo cuenta con Fabricio Bustos como el reemplazante natural, pero el bajo rendimiento del ex Independiente generó que pierda terreno en las consideraciones del entrenador. Por su parte, delanteros como Subiabre, Jaime, Lencina y Borja son algunas de las alternativas para reemplazar a Colidio.