Pero el mundo guarda otro gigante verde, un lugar igual de vital para la vida en la Tierra, aunque menos conocido por el gran público. Esta selva nos recuerda que la naturaleza tiene muchos guardianes que mantienen el equilibrio del planeta Tierra.

cuenca del Congo

Todos conocen la selva del Amazonas, pero pocos saben del segundo pulmón del planeta Tierra

El segundo pulmón del planeta Tierra, después del Amazonas, es la cuenca del Congo, en África central. Esta región alberga la segunda selva tropical más grande del mundo, extendiéndose por países como la República Democrática del Congo, Camerún, Gabón y la República del Congo.