La reacción de Marcelo Gallardo ante los insultos de los hinchas de River en El Monumental

Con este resultado, River sigue profundizando su crisis negativa, y necesita ganar alguna de las dos fechas que quedan para asegurar su clasificación a playoffs de la mencionada competencia.

La reacción de Marcelo Gallardo ante el insulto de los hinchas de River

Como River no respondió en el segundo tiempo y tampoco lo hacía en el segundo, los fanáticos del Millonario comenzaron a alzar la voz insultando a los jugadores. Automáticamente, la transmisión oficial mostró a un Gallardo pensante y preocupado.