River cayó ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la previa del Superclásico ante Boca, y lo cierto es que sus hinchas perdieron la paciencia ante el momento negativo que el equipo de Marcelo Gallardo atraviesa. Con diferentes cantos, hicieron notar su descontento.
La reacción de Marcelo Gallardo ante los insultos de los hinchas de River en El Monumental
Con este resultado, River sigue profundizando su crisis negativa, y necesita ganar alguna de las dos fechas que quedan para asegurar su clasificación a playoffs de la mencionada competencia.
Como River no respondió en el segundo tiempo y tampoco lo hacía en el segundo, los fanáticos del Millonario comenzaron a alzar la voz insultando a los jugadores. Automáticamente, la transmisión oficial mostró a un Gallardo pensante y preocupado.
Pero esto no terminó ahí, ya que el reclamo siguió mientras el partido se desarrollaba. "Movete River, movete" y "Que se vayan todos" también sonó en las tribunas.
Con la derrota, River se complicó en la tabla anual y corre riesgo la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Está tercero, solo un punto por encima de Argentinos y Riestra, con seis en juego. El próximo domingo jugará el Superclásico ante Boca.