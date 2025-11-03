Una caldera en el Monumental antes del Superclásico: la furia de los hinchas de River tras una derrota

La furia de los hinchas de River en el Monumental tras una nueva derrota

Ante una nueva decepción, los simpatizantes de River expresaron en cantos su desazón por el presente del equipo. Luego de que Marcelo Torres cambiara por gol el penal cometido por Juan Carlos Portillo sobre Bautista Merlini, el hincha no aguantó más y comenzó con los categóricos cantos sobre los jugadores. "Jugadores..." sonó en el Monumental, para luego entonar el famoso "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985155901972455518&partner=&hide_thread=false "QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO" SUENA EN EL MÁS MONUMENTAL.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

Este manifiesto malestar del hincha se da apenas un día después de la asunción de Stefano Di Carlo como el nuevo presidente de la institución. Un mandatario que tendrá una ardua tarea por delante junto con el cuerpo técnico para lograr sacar a River del mal presente en el que está subsumido.

Marcelo Gallardo, sin hablar tras la derrota

Marcelo Gallardo volvió a desistir de la conferencia de prensa luego de la derrota de River ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. Había hecho lo propio luego del triunfo ante Talleres en el Monumental, alegando preferir hablar en las "malas" épocas que en las buenas. Sin embargo, ante una nueva decepción del equipo, el Muñeco eligió guardar silencio en plena crisis deportiva que atraviesa el Millonario y con Boca en el horizonte como próximo rival.

Luego de la eliminación ante Independiente Rivadavia, Gallardo reconoció la mala campaña de River y expresó que analizarían con el cuerpo técnico el rendimiento del equipo al final de temporada. A dos fechas del cierre, y con el Superclásico el próximo fin de semana, el Muñeco deberá tomar decisiones que puedan impactar positivamente en el plantel antes del gran duelo frente a Boca.