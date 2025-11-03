Inicio Ovación Fútbol Estadio Monumental
Torneo Clausura

Una caldera en el Monumental antes del Superclásico: la furia de los hinchas de River tras una derrota

River cayó ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en Núñez y la hinchada del Millonario estalló de furia por el mal momento que atraviesa el elenco dirigido por Marcelo Gallardo

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Los hinchas estallaron de furia en el Monumental tras la derrota de River. 

Los hinchas estallaron de furia en el Monumental tras la derrota de River. 

River cayó 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Monumental y sumó una nueva derrota que estalló la furia de los hinchas de la banda roja. Luego de quedar eliminado frente a Independiente Rivadavia en semifinales de Copa Argentina, y ya sin competir en Copa Libertadores, el Millonario sumó una nueva frustración que ubica a Marcelo Gallardo en el ojo de la tormenta.

En la antesala del partido, varios futbolistas fueron el foco de una silbatina al ser nombrados por la voz del estadio, entre ellos Giuliano Galoppo y Miguel Borja (no convirtieron sus respectivos penales en semifinales ded Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, además el colibrí erró ante el Lobo sobre el final del encuentro), Kevin Castaño, Matías Galarza y Kevin Castaño. Pese a ser el conductor del equipo que no levanta cabeza en este complejo momento, Marcelo Gallardo se llevó la habitual e incondicional ovación de los hinchas -"Muñeco, muñeco"- ya en un viejo recuerdo de glorias pasadas.

river, gimnasia la plata

El respaldo al DT se extendió a jugadores como Juanfer Quintero, Marcos Acuña y Franco Armani, puntos altos del equipo, sumado a promesas como Lautaro Rivero, Ian Subiabre y Santiago Lencina.

La furia de los hinchas de River en el Monumental tras una nueva derrota

Ante una nueva decepción, los simpatizantes de River expresaron en cantos su desazón por el presente del equipo. Luego de que Marcelo Torres cambiara por gol el penal cometido por Juan Carlos Portillo sobre Bautista Merlini, el hincha no aguantó más y comenzó con los categóricos cantos sobre los jugadores. "Jugadores..." sonó en el Monumental, para luego entonar el famoso "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985155901972455518&partner=&hide_thread=false

Este manifiesto malestar del hincha se da apenas un día después de la asunción de Stefano Di Carlo como el nuevo presidente de la institución. Un mandatario que tendrá una ardua tarea por delante junto con el cuerpo técnico para lograr sacar a River del mal presente en el que está subsumido.

Marcelo Gallardo, sin hablar tras la derrota

Marcelo Gallardo volvió a desistir de la conferencia de prensa luego de la derrota de River ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. Había hecho lo propio luego del triunfo ante Talleres en el Monumental, alegando preferir hablar en las "malas" épocas que en las buenas. Sin embargo, ante una nueva decepción del equipo, el Muñeco eligió guardar silencio en plena crisis deportiva que atraviesa el Millonario y con Boca en el horizonte como próximo rival.

Luego de la eliminación ante Independiente Rivadavia, Gallardo reconoció la mala campaña de River y expresó que analizarían con el cuerpo técnico el rendimiento del equipo al final de temporada. A dos fechas del cierre, y con el Superclásico el próximo fin de semana, el Muñeco deberá tomar decisiones que puedan impactar positivamente en el plantel antes del gran duelo frente a Boca.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas