Netflix estrena un drama coreano que promete ser un éxito con su historia de crímenes y suspenso

Dirigida por Lee Jeong-lim y Kim Hyo-jeong, la serie se sumerge en un mundo sombrío donde las apariencias engañan y cada secreto puede ser mortal. Con una narrativa cuidada y un tono oscuro, Tú siempre estuviste ahí promete convertirse en una de las grandes apuestas del año dentro del género de thrillers coreanos.

Estrenada el 7 de noviembre de 2025, esta historia mezcla drama psicológico y tensión constante, explorando los límites del amor, la culpa y la venganza. Ideal para quienes buscan una serie atrapante, visualmente impactante y con ese estilo inconfundible que caracteriza a las producciones coreanas de alto nivel en Netflix.