Netflix estrena un drama coreano que promete ser un éxito con su historia de crímenes y suspenso

La nueva producción coreana Tú siempre estuviste ahí acaba de llegar al catálogo de Netflix y ya está dando que hablar entre los fans de las series y películas de suspenso. Este drama combina crimen, misterio y emociones intensas a lo largo de 8 capítulos que mantienen al espectador al borde del asiento.
Dirigida por Lee Jeong-lim y Kim Hyo-jeong, la serie se sumerge en un mundo sombrío donde las apariencias engañan y cada secreto puede ser mortal. Con una narrativa cuidada y un tono oscuro, Tú siempre estuviste ahí promete convertirse en una de las grandes apuestas del año dentro del género de thrillers coreanos.
Estrenada el 7 de noviembre de 2025, esta historia mezcla drama psicológico y tensión constante, explorando los límites del amor, la culpa y la venganza. Ideal para quienes buscan una serie atrapante, visualmente impactante y con ese estilo inconfundible que caracteriza a las producciones coreanas de alto nivel en Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Tú siempre estuviste ahí
La sinopsis oficial de la serie Tú siempre estuviste ahí versa: “Dos mujeres planean ponerle fin a un matrimonio abusivo con un asesinato, pero la llegada de un visitante inesperado amenaza con arruinarlo todo”.
Netflix: tráiler de Tú siempre estuviste ahí
Reparto de Tú siempre estuviste ahí, serie de Netflix
- Jeon So-nee
- Lee You-mi
- Jang Seung-jo
- Lee Mu-saeng
Dónde ver la serie Tú siempre estuviste ahí, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Tú siempre estuviste ahí se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Tú siempre estuviste ahí se puede ver en Netflix.
- España: la serie Tú siempre estuviste ahí se puede ver en Netflix.