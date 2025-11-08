Inicio Series y películas Netflix
Netflix estrena un drama coreano que promete ser un éxito con su historia de crímenes y suspenso

El nuevo drama coreano de Netflix cautiva a los fans de series y películas con una historia de crímenes, secretos y suspenso que no da respiro.

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Es un drama coreano sombrío que acaba de estrenar en Netflix.

La nueva producción coreana Tú siempre estuviste ahí acaba de llegar al catálogo de Netflix y ya está dando que hablar entre los fans de las series y películas de suspenso. Este drama combina crimen, misterio y emociones intensas a lo largo de 8 capítulos que mantienen al espectador al borde del asiento.

Dirigida por Lee Jeong-lim y Kim Hyo-jeong, la serie se sumerge en un mundo sombrío donde las apariencias engañan y cada secreto puede ser mortal. Con una narrativa cuidada y un tono oscuro, Tú siempre estuviste ahí promete convertirse en una de las grandes apuestas del año dentro del género de thrillers coreanos.

Estrenada el 7 de noviembre de 2025, esta historia mezcla drama psicológico y tensión constante, explorando los límites del amor, la culpa y la venganza. Ideal para quienes buscan una serie atrapante, visualmente impactante y con ese estilo inconfundible que caracteriza a las producciones coreanas de alto nivel en Netflix.

Tú siempre estuviste ahí estrenó el 7 de noviembre de 2025 en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Tú siempre estuviste ahí

La sinopsis oficial de la serie Tú siempre estuviste ahí versa: “Dos mujeres planean ponerle fin a un matrimonio abusivo con un asesinato, pero la llegada de un visitante inesperado amenaza con arruinarlo todo”.

La trama de la serie de Netflix gira en torno a dos mujeres que sufren violencia doméstica y contemplan el asesinato como única escapatoria, pero una visita inesperada amenaza con arruinar su plan y destrozarles la vida.

Netflix: tráiler de Tú siempre estuviste ahí

Embed - Tú siempre estuviste ahí | TRÁILER OFICIAL | Netflix

Reparto de Tú siempre estuviste ahí, serie de Netflix

  • Jeon So-nee
  • Lee You-mi
  • Jang Seung-jo
  • Lee Mu-saeng

Dónde ver la serie Tú siempre estuviste ahí, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Tú siempre estuviste ahí se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Tú siempre estuviste ahí se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Tú siempre estuviste ahí se puede ver en Netflix.

