Rivadavia básquet abrió la gira con derrota en Chaco por Liga Argentina

El tercer período se presentó muy intenso y parejo, donde ninguno de los dos pudo plasmar una ventaja clara (41-41). Luego, la visita pudo sacar una pequeña ventaja a favor a falta de 01:48. Pero, por suerte para los locales, hubo ráfagas de Elián Centeno en la zona pintada y Maximiliano Martín desde el perímetro que le dieron una ventaja al "Tricolor" de 48 a 47, sobre un Rivadavia que se quedó sin gol y que solo encontró corajeadas de Mateo Pérez para siempre estar en juego.

En el último parcial, Villa San Martín arrancó mejor con Lautaro Florito y Elián Centeno muy activos en ataque y con resultados en los primeros minutos (58-51). Y en el final del partido, el elenco chaqueño logró sellar la historia, defendiendo muy bien y siendo muy efectivo desde la línea de libres. El resultado final fue de 63 a 57.

Sigue la gira de Rivadavia básquet

Luego de caer en Chaco, Rivadavia básquet volverá a jugar en condición de visitante. El Naranja irá a Santiago del Estero para medirse contra Independiente, este domingo. Luego, volverá a Mendoza y prepara su nueva función en casa cuando reciba a Comunicaciones (viernes 14).