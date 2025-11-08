Inicio Ovación Basquet Rivadavia Básquet
Primera derrota

Rivadavia básquet abrió la gira con derrota en Chaco por Liga Argentina

Tras estreno con triunfo, Rivadavia básquet no pudo con Villa San Martín de Resistencia y perdió 63 a 57.

Por UNO
Rivadavia básquet no pudo en su primer partido fuera de casa.

Rivadavia básquet no pudo en su primer partido fuera de casa.

Prensa Villa San Martín

Los dos representantes mendocinos en Liga Argentina de básquet habían arrancado el torneo con el pie derecho, suamando par de triunfos en el arranque. Sin embargo, las siguientes presentaciones de Huracán Las Heras y Rivadavia básquet han sido con derrota.

El Naranja afrontó el segundo encuentro del certamen nacional tras haber triunfado en casa en el debut. La gira por el norte no fue con el pie derecho, al menos en el comienzo. En Chaco, Rivadavia básquet no pudo con Villa San Martín de Resistencia y terminó perdiendo 63 a 57.

rivadavia
Rivadavia b&aacute;squet volver&aacute; a jugar de visitante su tercer partido del torneo.

Rivadavia básquet volverá a jugar de visitante su tercer partido del torneo.

El partido tuvo a un Villa San Martín más efectivo en el comienzo. Estéfano Simondi y Maximiliano Martín calentaron la muñeca rápidamente y manejaron los hilos para cerrar el cuarto con ventaja de 7 puntos (21-14). Tobías Cravero empezó a aparecer en el encuentro y fue fundamental para que los mendocinos cerraran la primera parte arriba 30-29.

El tercer período se presentó muy intenso y parejo, donde ninguno de los dos pudo plasmar una ventaja clara (41-41). Luego, la visita pudo sacar una pequeña ventaja a favor a falta de 01:48. Pero, por suerte para los locales, hubo ráfagas de Elián Centeno en la zona pintada y Maximiliano Martín desde el perímetro que le dieron una ventaja al "Tricolor" de 48 a 47, sobre un Rivadavia que se quedó sin gol y que solo encontró corajeadas de Mateo Pérez para siempre estar en juego.

En el último parcial, Villa San Martín arrancó mejor con Lautaro Florito y Elián Centeno muy activos en ataque y con resultados en los primeros minutos (58-51). Y en el final del partido, el elenco chaqueño logró sellar la historia, defendiendo muy bien y siendo muy efectivo desde la línea de libres. El resultado final fue de 63 a 57.

Sigue la gira de Rivadavia básquet

Luego de caer en Chaco, Rivadavia básquet volverá a jugar en condición de visitante. El Naranja irá a Santiago del Estero para medirse contra Independiente, este domingo. Luego, volverá a Mendoza y prepara su nueva función en casa cuando reciba a Comunicaciones (viernes 14).

Temas relacionados:

Más sobre Basquet

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas