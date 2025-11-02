Rivadavia básquet abrió la Liga Argentina con un triunfazo

La figura del encuentro fue Pérez con 19 tantos, 4 rebotes y 4 asistencias. Capponi (16 puntos y 7 rebotes) y Hunt Ramírez (17 puntos) acompañaron en el goleo para cerrar una noche brillante de Rivadavia básquet. Los del este quieren volver a dar pelea en su novena temporada ininterrumpida en la categoría.

rivadavia (1) Marea naranja en el estreno de Rivadavia básquet.

El momento clave del juego se vivió en los últimos diez minutos de la noche: Rivadavia básquet fue más sólido en defensa y logró quebrar el partido. La efectividad en el tiro perimetral fue pieza fundamental para los dirigidos por Saborido, que se fue al descanso arriba gracias al parcial del periodo 26-13.