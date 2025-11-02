Rivadavia básquet abrió la Liga Argentina con un triunfazo

Dos de dos y a cerrar un fin de semana perfecto para los elencos mendocinos en Liga Argentina de básquet. Al triunfazo de Huracán Las Heras sobre Hindú ahora hay que sumarle el de Rivadavia básquet, que doblegó bien al mismo rival. Con un rendimiento sólido y ante su gente, el Naranja cantó victoria 83 a 70.
La figura del encuentro fue Pérez con 19 tantos, 4 rebotes y 4 asistencias. Capponi (16 puntos y 7 rebotes) y Hunt Ramírez (17 puntos) acompañaron en el goleo para cerrar una noche brillante de Rivadavia básquet. Los del este quieren volver a dar pelea en su novena temporada ininterrumpida en la categoría.
El momento clave del juego se vivió en los últimos diez minutos de la noche: Rivadavia básquet fue más sólido en defensa y logró quebrar el partido. La efectividad en el tiro perimetral fue pieza fundamental para los dirigidos por Saborido, que se fue al descanso arriba gracias al parcial del periodo 26-13.
En el complemento, Rivadavia básquet no falló y fue más que efectivo en el aro rival, sacando una distancia que fue irremontable y terminó con ventaja de 13. Así, Mendoza pisó fuerte en el estreno del torneo, con doblete de victorias. A seguir así.
Lo que viene para Rivadavia básquet y Huracán Las Heras
La agenda de los nuestros no descansa. El conjunto Naranja ahora saldrán a la ruta: en su primera gira, visitarán a Villa San Martín (el viernes) e Independiente de Santiago del Estero (el domingo). Por su parte, Huracán Las Heras se verá las caras con San Isidro de San Francisco (martes) y ante Sportivo Suardi (miércoles).