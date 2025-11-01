Huracán Las Heras debutó con un triunfazo en Liga Argentina de básquet

basquet-liga federal-huracan las heras-talleres tafi viejo-01 (1).jpg Agustín Pujo y su Huracán Las Heras arrancaron con todo.

Pero otra vez Hindú intratable y con efectividad en el aro rival puso las cosas cuesta arriba para Huracán Las Heras. Martin Irrutia y Benjamin Marchiaro fueron el acierto de Agustín Pujol, DT del cuadro mendocino, quienes entraron bien y cerraron el cuarto con una ventaja corta de a penas 3 puntos (77-74).

En el último capítulo, Huracán Las Heras apareció en modo vendaval con un parcial de 8 a 0, obligando al técnico visitante a pedir minuto. Al salir del mismo Hindú le pagó con un parcial de 12 a 2 e igualó el juego, a tres minutos del final el partido pudo ser para cualquiera. Santiago Ludueña y Benjamin Marchiaro cambiaron gol por gol, la última del juego le quedó a Octavio Lagger pero sin fortuna y se fueron a suplementario (98-98).

En el primer tiempo extra hubo de todo, sistemas claros, triples e individualidades, a esta altura cualquier ganador era justo. Nuevamente la última le quedó a Huracán y el aro le negó el triunfo a Emiliano Correa, llevando a un nuevo suplementario (112-112). Era un partidazo que no daba tregua.

En el segundo suplementario Santiago Ludueña fue la carta de gol en la visita mientras que Benjamin Marchiaro lo hizo por el local, el cansancio se empezó a notar y la efectividad cayó. Emiliano Correa anotó un libre a falta de nueve segundos para poner 122 a 120 y la visita tuvo el tiro ganador pero sin éxito, decretando el triunfo y la locura en Huracán Las Heras.

La palabra de Agustín Pujo, DT de Huracán Las Heras

El entrenador del Globo se fue conforme pero con cautela tras una enorme victoria de su equipo: "Lo importante fue la victoria, es el primer partido que jugamos todos juntos. Hindú es un muy buen equipo, pero lo fundamental me parece que es empezar ganando. Fue un partido realmente entretenido, pero muy desgastante para los dos equipos".

Rivadavia debuta ante el mismo rival

Aprovechando la gira por Mendoza, Hindú jugará contra el otro representante de la provincia en Liga Argentina de básquet: el domingo, Rivadavia lo recibe en el este marcando el estreno del Naranja en la competencia.