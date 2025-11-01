Torneo Clausura: Rosario Central le ganó a Instituto y quedó como líder del Grupo B

Ángel Di María fue figura y clave para Rosario Central

Luego de igualar prontamente al local, el Fideo Ángel Di María se convirtió en figura desequilibrante para el equipo que dirige Ariel Holan. Antes de finalizar el primer tiempo avisó con un desborde y remate cruzado que se fue apenas ancho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1984561052688744584&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN A COMO DI MARÍA LO MIRÓ A ROFFO HASTA EL FINAL: Espectacular detalle y GOLAZO de Angelito, sí golazo de penal, para el 2-1 parcial de Rosario Central en Alta Córdoba.pic.twitter.com/Gl0LfTx4Sb — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025

Apenas pasado el cuarto de hora del complemento generó una jugada que terminó en falta y penal, que él mismo se encargó de transformar en gol y romper la igualdad 1 a 1.

Cuatro minutos después, Di María remató un tiro libre que dio en el palo, y le quedó servida a su compañero Ignacio Ovando, que tomó el rebote y anotó el 3 a 1 definitivo.

De esta forma, con el pasaje a la Copa Libertadores abrochado desde hace una semana por la Tabla Anual, Rosario Central le sacó tres puntos a su escolta en la Zona B, Riestra, que cayó en la misma jornada 1 a 0 frente a San Lorenzo.

Precisamente San Lorenzo será el próximo rival del auriazul, en el Gigante de Arroyito, el viernes (7/11), a las 21, por la 15ª fecha del Torneo Clausura.

La síntesis de Instituto- Rosario Central

Torneo Clausura 2025 -Fecha 14- Zona B

Estadio: Juan Domingo Perón.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Héctor Paletta.

Instituto (1): Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón; Emanuel Beltrán, Gastón Lodico, Juan Méndez, Lucas Rodríguez; Jhon Córdoba, Luca Klimowicz, Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.

Rosario Central (3): Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Komar, Agustín Sandez; Franco Ibarra; Santiago López, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Ángel Di María, Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Goles: En el primer tiempo: 35' Jhon Córdoba (I); 38' Ignacio Malcorra (RC). En el segundo tiempo: 18' Ángel Di María de penal (RC), 21' Agustín Ovando (RC).

Cambios: En el primer tiempo: 32' Federico Navarro por Franco Ibarra (RC). En el segundo tiempo: al inicio. Gaspar Duarte por Santiago López (RC), 11' Ignacio Ovando por Juan Komar (RC); 13' Manuel Romero por Gastón Lodico (I), 33' Matías Gallardo por Lucas Rodríguez (I) y Matías Fonseca por Juan Méndez (I); 42' Enzo Giménez por Ángel Di María (RC) y Enzo Copetti por Jaminton Campaz (RC).