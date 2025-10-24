Ángel Di María le dio el triunfo a Rosario Central sobre Sarmiento y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Rosario Central visitó el estadio Eva Perón para completar el encuentro suspendido en agosto pasado por las lluvias. Restaba jugar con Sarmiento de Junín el segundo tiempo, y este viernes el Canalla se puso al día y abrochó su pasaje a la próxima Copa Libertadores al ganar 1 a 0 con penal de Di María. Además los santafesinos se aseguraron un lugar en los playoffs del Clausura.

futbol-clausura-rosario central-sarmiento (1) El mini partido de 45 minutos entre Sarmiento de Junín y Rosario Central fue muy disputado y cerrado, con el local esperando a los rosarinos, que recién desnivelaron en tiempo de descuento.

Gol de Ángel Di María y pasaje a la Copa Libertadores para Rosario Central

El mini encuentro dirigido por el árbitro Andrés Merlos se dividió en dos tiempos, de 22 y 23 minutos respectivamente. La posesión del balón fue mayoritariamente de Central, aunque faltaba la puntada final al momento de convertir. Cuando se disputaba tiempo de descuento del complemento, llegó el penal que el Fideo cambió por gol y significó el triunfo visitante.