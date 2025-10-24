Ángel Di María le dio el triunfo a Rosario Central sobre Sarmiento y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Pasados dos minutos de completarse el tiempo estipulado, una contra de Rosario Central fue contralada por la defensa local, pero al cederle al arquero, el defensor de sarmiento la dejó corta y permitió la entrada franca al área de Di María, que fue chocado por el arquero Lucas Acosta, y el árbitro sancionó de inmediato el penal. Con un toque suave y esperando el movimiento del "1", el Fideo la colocó al palo derecho y decretó el 1 a 0 y el triunfo de los dirigidos por Ariel Holan.
De esta forma Rosario Central se posiciona en la cima del Grupo B del torneo, junto a Deportivo Riestra, ambos con 27 unidades, pero donde el Malevo tiene más partidos ganados que el Canalla. A tres fecha de finalizar la fase regular, ambos están clasificados a los octavos de final del Clausura.