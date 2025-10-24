Inicio Ovación Fútbol Ángel Di María
TORNEO CLAUSURA

Ángel Di María le dio el triunfo a Rosario Central sobre Sarmiento y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Completando el juego suspendido de la 7ª fecha del Clausura, Rosario central le ganó sobre la hora a Sarmiento de Junín con gol de Ángel Di María

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El Ángel del gol. El Fideo Ángel Di María anotó el gol de la victoria que le aseguró entrar a playoffs del Clausura y a la Copa Libertadores a Rosario Central.

Ángel Di María volvió a revalidar su chapa de héroe para su equipo, y este viernes, al completar el encuentro suspendido de la 7ª fecha del Torneo Clausura, y el Fideo, no sólo anotó de penal, si no que fabricó la jugada previa a la sanción de la pena máxima.

Rosario Central visitó el estadio Eva Perón para completar el encuentro suspendido en agosto pasado por las lluvias. Restaba jugar con Sarmiento de Junín el segundo tiempo, y este viernes el Canalla se puso al día y abrochó su pasaje a la próxima Copa Libertadores al ganar 1 a 0 con penal de Di María. Además los santafesinos se aseguraron un lugar en los playoffs del Clausura.

El mini partido de 45 minutos entre Sarmiento de Junín y Rosario Central fue muy disputado y cerrado, con el local esperando a los rosarinos, que recién desnivelaron en tiempo de descuento.

Gol de Ángel Di María y pasaje a la Copa Libertadores para Rosario Central

El mini encuentro dirigido por el árbitro Andrés Merlos se dividió en dos tiempos, de 22 y 23 minutos respectivamente. La posesión del balón fue mayoritariamente de Central, aunque faltaba la puntada final al momento de convertir. Cuando se disputaba tiempo de descuento del complemento, llegó el penal que el Fideo cambió por gol y significó el triunfo visitante.

Pasados dos minutos de completarse el tiempo estipulado, una contra de Rosario Central fue contralada por la defensa local, pero al cederle al arquero, el defensor de sarmiento la dejó corta y permitió la entrada franca al área de Di María, que fue chocado por el arquero Lucas Acosta, y el árbitro sancionó de inmediato el penal. Con un toque suave y esperando el movimiento del "1", el Fideo la colocó al palo derecho y decretó el 1 a 0 y el triunfo de los dirigidos por Ariel Holan.

De esta forma Rosario Central se posiciona en la cima del Grupo B del torneo, junto a Deportivo Riestra, ambos con 27 unidades, pero donde el Malevo tiene más partidos ganados que el Canalla. A tres fecha de finalizar la fase regular, ambos están clasificados a los octavos de final del Clausura.

