Copa Argentina

Independiente Rivadavia se mide con River por el pase a la final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia y River se enfrentarán en Córdoba, en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina

Carolina Quiroga
Los jugadores de Independiente Rivadavia hacen el reconocimiento del Kempes.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Independiente Rivadavia y River se enfrentarán este viernes en Córdoba en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina.

El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 22:10, se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano.

Los hinchas de Independiente Rivadavia coparon Córdoba.

Independiente Rivadavia se consolidó como un equipo verdaderamente complicado para cualquier rival y está por primera vez en esta instancia de la Copa Argentina como una muy buena alternativa para conseguir una histórica consagración y la correspondiente clasificación a la Copa Libertadores.

