Independiente Rivadavia se mide con River por el pase a la final de la Copa Argentina

El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 22:10, se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano.

hinchas-independiente-rivadavia Los hinchas de Independiente Rivadavia coparon Córdoba. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Independiente Rivadavia se consolidó como un equipo verdaderamente complicado para cualquier rival y está por primera vez en esta instancia de la Copa Argentina como una muy buena alternativa para conseguir una histórica consagración y la correspondiente clasificación a la Copa Libertadores.