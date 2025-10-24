Independiente Rivadavia se mide con River por el pase a la final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia y River se enfrentarán este viernes en Córdoba en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina.
El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 22:10, se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano.
Independiente Rivadavia se consolidó como un equipo verdaderamente complicado para cualquier rival y está por primera vez en esta instancia de la Copa Argentina como una muy buena alternativa para conseguir una histórica consagración y la correspondiente clasificación a la Copa Libertadores.