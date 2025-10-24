La manager de Lourdes de Bandana: "Ni Pappo tomaba tanto alcohol como ella"

Ambas coincidieron en que Lourdes no es consciente de lo que ha pasado en las últimas horas y que lo que está viviendo le va a llevar "años de recuperación".

Lourdes de Bandana: habló la madre

En declaraciones a la prensa, la madre de Lourdes Mabel López remarcó: “Casi me caigo de espaldas cuando escuché que ella perdonó a su ex”. Y agregó: “Lourdes me dijo que los golpes eran habituales. Pero lo único que me importa es que ella ahora está bien. Está tranquila y rodeada de sus amigas”.

La mujer había realizado una denuncia el miércoles por averiguación de paradero, ya que desde comienzos de octubre no tenía contacto con su hija. Esto derivó en el allanamiento del departamento de Leandro García Gómez, donde encontraron a Lourdes y, más tarde, al hombre, quien estaba escondido en un placard.

La hermana de Lourdes: "Por suerte está viva"

En la puerta de su casa, en el partido de Hurlingham (Buenos Aires). Ana, hermana de Lourdes, admitió el estado de vulnerabilidad de la cantante y afrimó de modo contundente: “Por suerte ella está viva”.

También se refirió a García Gómez: “No queremos ni que salga: la llevó a lugares súper oscuros". A su vez agradeció: “Las chicas de Bandana siempre nos ayudan y están al pie del cañón”.

Valeria Gastaldi y Virgina Dacunha rompieron el silencio

Valeria Gastaldi, ex compañera de Lourdes en Bandana dijo que “cuando Lourdes se metió en la casa de García Gómez empezó a maltratar a todo el mundo”. Luego agregó: “Ella todavía no se dio cuenta de la gravedad de que él la haya mantenido cautiva tanto tiempo”. Y concluyó: “¿Hay que esperar que la maten?".

Por su parte, Virginia Dacunha, otra de las ex Bandana se expresó a través de instagram y cargó contra García Gómez. "No subí ni respondí nada... porque sabíamos sin saberlo que (Lourdes) estaba con él y podría salir más perjudicada.