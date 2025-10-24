Valeria Gastaldi de Bandana rompió el silencio tras el impactante rescate de Lourdes Fernández

En medio de las repercusiones que generó su dramática desaparición y rescate, Valeria Gastaldi amiga y compañera de Lourdes en Bandana, rompió el silencio en sus redes sociales y habló de lo sucedido. "Nunca es tarde para decir ni una más. Justicia, que dure. Gracias. Gracias al equipo que fuimos para sostener esta denuncia. Mucho amor para la familia de Lou. Mabel", escribió la hija de Marcos Gastaldi haciendo referencia a las denuncias que hicieron la madre de Lourdes Férnández, Lissa Vera y otra amiga de la cantante.

valeria gastaldi lourdes bandana Valeria Gastaldi rompió el silencio y habló del drama de Lourdes Fernández.

La mejor amiga de Lourdes Fernández confirmó que la artista sufrió violencia de género

Al igual que Lissa Vera, Ioja mejor amiga de Lourdes, habló en los medios sobre la violenta relación de la integrante de Bandana con Leandro García Gómez.

Ioja reveló que Lourdes fue golpeada fisícamente por Gómez quien le dió una "paliza tremenda" a la artista semanas atrás. "prácticamente no se podía parar del dolor que tenía en la costilla", dijo sobre el estado de Fernández tras la golpiza.

"Denunciar al violento maltratador en todos los medios, para que la justicia ponga cartas en el asunto, como la tomaron, y que ella deje de estar con ese psicópata, porque imaginate que mientras ella seguía atada a un gran vínculo, él podía llegar hasta a matarla. O sea, que ese es el único final que se iba a avecinar”, contó a TN.

“Como toda persona que está inmersa en un vínculo traumático, tóxico, obviamente ella es la víctima, no tiene culpa de absolutamente nada de lo que él le hizo. Es muy difícil salir”, agregó sobre las constantes idas y vuelts entre Lourdes Fernández y Leandro Gómez.