Cuando pensamos en gigantes de la agricultura en el mundo, nuestra mente viaja a Europa o China. Sin embargo, en América Latina se esconde un verdadero campeón silencioso que domina un mercado que mueve miles de millones de dólares: la exportación de tomate fresco.
El país de América Latina que es el mayor exportador de tomates del mundo
Un país de América Latina se posicionó como el líder global en la exportación de tomate fresco, estableciendo una crucial dependencia de con el mercado de Estados Unidos
Este país de América Latina, clave por su cercanía con el mercado más grande del mundo, ha invertido en tecnología y en una producción masiva que lo ha llevado a ser el líder global indiscutido. Su éxito no se mide solo en toneladas, sino en la dependencia que genera en sus vecinos del norte, proveyéndoles casi la totalidad del tomate que consumen.
El país de América Latina que es el mayor exportador de tomates del mundo
El país de América Latina que se ha consolidado como el mayor exportador de tomates frescos del mundo es México. Su dominio es absoluto: las exportaciones de tomate (o jitomate) mexicano superan los 2.900 millones de dólares anuales, dejando atrás a competidores como Países Bajos y España.
La clave de esta hegemonía radica en su proximidad y acuerdos comerciales con Estados Unidos. Esto convierte al tomate en un producto estratégico que garantiza el suministro del mercado estadounidense y posiciona a México como un actor crucial en la balanza agroalimentaria del mundo.
¿Cuáles son los mayores exportadores de tomate del mundo?
México y Estados Unidos no son solo el principal exportador y el principal importador; son una relación de codependencia masiva. El valor de las exportaciones mexicanas es casi idéntico al valor de las importaciones totales de EE. UU.
Según el Observatorio de Complejidad Económica, los principales exportadores de Tomates, frescos o refrigerados son
- México
- Países Bajos
- Marruecos