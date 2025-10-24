Este país de América Latina, clave por su cercanía con el mercado más grande del mundo, ha invertido en tecnología y en una producción masiva que lo ha llevado a ser el líder global indiscutido. Su éxito no se mide solo en toneladas, sino en la dependencia que genera en sus vecinos del norte, proveyéndoles casi la totalidad del tomate que consumen.

El país de América Latina que es el mayor exportador de tomates del mundo

El país de América Latina que se ha consolidado como el mayor exportador de tomates frescos del mundo es México. Su dominio es absoluto: las exportaciones de tomate (o jitomate) mexicano superan los 2.900 millones de dólares anuales, dejando atrás a competidores como Países Bajos y España.