El país de América Latina con el destino turístico más popular: es referente en todo mundo

En el vasto y diverso continente de América Latina, existen destinos que, por su historia, cultura y belleza natural, han atraído a turistas de todo el mundo. Sin embargo, en 2026, un país se destaca por encima de los demás en cuanto a popularidad turística.
Este país de América Latina ha sido seleccionada por National Geographic como uno de los destinos más vibrantes y significativos para el año 2026. Esta elección se debe a una serie de factores que han impulsado a una nación en particular a la cima del turismo latinoamericano. Te contamos cuál es.
Brasil, con Río de Janeiro como su principal embajador, se perfila como el destino turístico más popular de América Latina en 2026. Su combinación de riqueza cultural, belleza natural, inversiones en infraestructura y compromiso con la sostenibilidad lo han colocado en el centro de atención del mundo.
La calidez y amabilidad del pueblo brasileño siguen siendo uno de los mayores atractivos del país. Los turistas se sienten bienvenidos y apreciados, lo que enriquece su experiencia y fomenta el turismo repetido. Sin embargo, son múltiples los factores para visitar este país de América Latina.
¿Por qué este país de América Latina es referente en el turismo del mundo?
- Resurgimiento cultural y artístico: tras años de desafíos, este país de América Latina ha experimentado un renacer en su escena cultural. La reapertura temporal del Museo Nacional de Brasil y la apertura total del Museo Nacional de Bellas Artes han revitalizado el panorama artístico del país, atrayendo a amantes del arte y la historia de todo el mundo.
- Inversiones en infraestructura turística: con el objetivo de mejorar la experiencia del visitante, esta nación de América Latina ha realizado significativas inversiones en infraestructura turística. Esto incluye la modernización de aeropuertos, la mejora de la conectividad y la ampliación de servicios turísticos, facilitando el acceso y la estadía de los turistas.
- Diversidad de atractivos turísticos: este país de América Latina ofrece una amplia gama de experiencias para todo tipo de viajeros. Desde las playas paradisíacas de Río de Janeiro hasta la selva amazónica, pasando por su rica herencia cultural y festivales vibrantes
- Estabilidad política y seguridad mejorada: en los últimos años, este país de América Latina ha trabajado en mejorar su estabilidad política y la seguridad en sus principales destinos turísticos. Esto ha contribuido a crear un ambiente más seguro y acogedor para los visitantes internacionales.
- Compromiso con la sostenibilidad: reconociendo la importancia de preservar sus recursos naturales, Brasil ha implementado políticas de turismo sostenible. Iniciativas para proteger la biodiversidad y promover prácticas responsables están en marcha, asegurando que el turismo no comprometa el legado ambiental del país.