El país de América Latina con el destino turístico más popular: es referente en todo mundo

Este país de América Latina ha sido seleccionada por National Geographic como uno de los destinos más vibrantes y significativos para el año 2026. Esta elección se debe a una serie de factores que han impulsado a una nación en particular a la cima del turismo latinoamericano. Te contamos cuál es.

Rio de Jainerio (1) Este país posee entre el 15% y 20% de la biodiversidad mundial.

El país de América Latina con el destino turístico más popular: es referente en el mundo

Brasil, con Río de Janeiro como su principal embajador, se perfila como el destino turístico más popular de América Latina en 2026. Su combinación de riqueza cultural, belleza natural, inversiones en infraestructura y compromiso con la sostenibilidad lo han colocado en el centro de atención del mundo.