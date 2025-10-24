Franco Colapinto finalizó el segundo ensayo libre del GP de México de F1 en el puesto 18°

En tanto el compañero de equipo del argentino -y piloto N°1 del equipo-, el francés Pierre Gassly, en esta segunda práctica libre del GP de México de F1 finalizó en el 20° puesto (último), con un cronometraje de +1'' 802/1000. El mejor tempo fue de Max Verstappen, que clavó un registro de 1' 17'' 392/1000. Segundo fue Charles Leclerc (Ferrari) a +153/1000, y tercero Kimi Antonelli (Mercedes) -+174/1000.

automovilismo-formula 1-max verstappen-silverstone-pole.jpg Max Verstappen sigue creciendo y metiendo presión a los McLaren que están en lo más alto del Campeonato de la Fórmula 1 internacional.

Max Verstappen demostró con su Red Bull Racing (motor Honda RBPT) que va con todo por su quinto título consecutivo en la máxima categoría del automovilismo mundial, donde le está acortando ventajas a los líderes del Campeonato de Conductores, los McLaren de Oscar Piastri (346 puntos) y Lando Norris (332). Verstappen está tercero, con 306 puntos.