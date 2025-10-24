Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Franco Colapinto finalizó el segundo ensayo libre del GP de México de F1 en el puesto 18°

Franco Colapinto no mantuvo el rendimiento del Alpine en segundo ensayo del GP de México de F1 y quedó 18°, a 1 segundo 329/1000 del mejor, Max Verstappen

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
Franco Colapinto quedó 18° en el segunda tanda de Ensayos Libres del GP de México de F1.

Franco Colapinto tuvo un promisorio primer ensayo libre (FP1) en el circuito Hermanos Rodríguez de México, donde registró este viernes el 9° mejor tiempo, pero en la segunda tanda el Alpine del argentino volvió a estar entre los coleros, quedando 18°, con un tiempo de +1'' 329/1000 respecto al más veloz, el neerlandés Max Verstappen, del Red Bull Racing.

En tanto el compañero de equipo del argentino -y piloto N°1 del equipo-, el francés Pierre Gassly, en esta segunda práctica libre del GP de México de F1 finalizó en el 20° puesto (último), con un cronometraje de +1'' 802/1000. El mejor tempo fue de Max Verstappen, que clavó un registro de 1' 17'' 392/1000. Segundo fue Charles Leclerc (Ferrari) a +153/1000, y tercero Kimi Antonelli (Mercedes) -+174/1000.

Max Verstappen sigue creciendo y metiendo presión a los McLaren que están en lo más alto del Campeonato de la Fórmula 1 internacional.

Max Verstappen demostró con su Red Bull Racing (motor Honda RBPT) que va con todo por su quinto título consecutivo en la máxima categoría del automovilismo mundial, donde le está acortando ventajas a los líderes del Campeonato de Conductores, los McLaren de Oscar Piastri (346 puntos) y Lando Norris (332). Verstappen está tercero, con 306 puntos.

Cómo sigue la actividad del GP de México de F1

Este sábado continuará la actividad del Gran Premio de México, que se disputa en el autódromo Hermanos Rodríguez, de 4.304 metros de longitud, y donde el domingo se correrá la carrera principal, a 71 vueltas. El récord de velocidad de esta pista lo tiene el finlandés Valtteri Bottas, con un tiempo de 1' 17'' 774/1000, logrado en el año 2021.

Sábado 25

  • Práctica Libre (FP) 3: -14:30 a 15:30- (hora argentina)
  • Clasificación: -18 a 19-

Domingo 26

  • Carrera: - a las 17

La actividad se puede ver por TV desde el Canal Fox Sports, y los sitios web www.tycsports.com, y Disney+.

El Top 5 del Ensayo Libre 2 del GP de México de F1

  • 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1' 17'' 392/1000
  • 2 Charles Leclerc Ferrari +153/1000
  • 3 Kimi Antonelli Mercedes +174/1000
  • 4 Lando Norris McLaren +251/1000
  • 5 Lewis Hamilton Ferrari +300/1000

