Franco Colapinto, antes del GP de México de Fórmula 1: "La historia no la escriben los cobardes"

Franco Colapinto, a bordo del Alpine, disputará este fin de semana el Gran Premio de México, correspondiente a la 20ª fecha del campeonato de Fórmula 1, pero antes dejó una frase contundente: "La historia no le escriben los cobardes".
Franco Colapinto disputará este fin de semana el GP de México de Fórmula 1, pero antes dejó una frase contundente: "La historia no le escriben los cobardes".
Franco Colapinto, a bordo del Alpine, disputará este fin de semana el Gran Premio de México, correspondiente a la 20ª fecha del campeonato de Fórmula 1, pero antes dejó una frase contundente: "La historia no le escriben los cobardes".
Tras el polémico sobrepaso a su compañero Pierre Gasly, en Austin, el piloto argentino no pudo evitar la comparación con la desobediencia de Carlos Reutemann en el Gran Premio de Brasil de 1981, en Jacarepaguá.
"Sí, sí. Me la contaron y la vi, la vi mil veces. Está por todos lados", reconoció Colapinto antes de aclarar: "Lo tengo como un gran ídolo al Lole y la verdad que no me comparo con él. Obviamente que son situaciones diferentes, pero bueno, la realidad es que la historia no le escriben los cobardes y al final yo estoy contento de de estar en Fórmula 1 y poniendo todo, metiéndole huevos, garra para para conseguir lo que quiero y siempre lo voy a seguir haciendo".
Luego, agregó: "Cuando estoy compitiendo contra otros soy uno de los que va al frente y eso también es lo que me me diferencia un poco. Es lo que nos diferencia los argentinos, la pasión que le metemos, las ganas, la garra y estoy feliz de ser argentino, y de ver la pasión que le ponen los los argentinos y los latinoamericanos al deporte".
A sólo cinco fechas del final del campeonato de Fórmula 1 Colapinto intentará sumar sus primeros puntos en una temporada que se está haciendo extremadamente complicada en un Alpine que es el peor auto de la grilla.
El argentino estuvo cerca de sumar puntos solo en el GP de Países Bajos, donde terminó undécimo, aunque en las últimas fechas se mostró muy por encima de su compañero de equipo, el francés Gasly a quien superó sobre el final en Austin pese a que desde Alpine le habían dado la orden de que no lo hiciera.