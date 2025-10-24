Franco Colapinto, antes del GP de México de Fórmula 1: "La historia no la escriben los cobardes"

Luego, agregó: "Cuando estoy compitiendo contra otros soy uno de los que va al frente y eso también es lo que me me diferencia un poco. Es lo que nos diferencia los argentinos, la pasión que le metemos, las ganas, la garra y estoy feliz de ser argentino, y de ver la pasión que le ponen los los argentinos y los latinoamericanos al deporte".

- Franco Colapinto pic.twitter.com/sKA0gr8CxV — Tina ³ (@tina43arg) October 23, 2025

Colapinto en el GP de México de Fórmula 1

A sólo cinco fechas del final del campeonato de Fórmula 1 Colapinto intentará sumar sus primeros puntos en una temporada que se está haciendo extremadamente complicada en un Alpine que es el peor auto de la grilla.

El argentino estuvo cerca de sumar puntos solo en el GP de Países Bajos, donde terminó undécimo, aunque en las últimas fechas se mostró muy por encima de su compañero de equipo, el francés Gasly a quien superó sobre el final en Austin pese a que desde Alpine le habían dado la orden de que no lo hiciera.