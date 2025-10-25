Así fue la tanda de penales en la que Independiente Rivadavia eliminó a River y pasó a la final de la Copa Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UnEnzoMas/status/1981930282719551634&partner=&hide_thread=false Ezequiel Centurión (ex River) le ataja el penal a Miguel Borja.#CopaArgentina pic.twitter.com/aMobnPEsMh — UnEnzoMas TV (@UnEnzoMas) October 25, 2025

Luciano Gómez se hizo cargo del primero de Independiente Rivadavia. El defensor no tomó tanta carrera, remató al medio y puso a la Lepra en ventaja. Armani se había tirado a la derecha.

Giuliano Galoppo quiso empatar la serie para River, pero después de una insólita carrera, su remate a pie abierto pegó en el palo y se fue afuera.

Independiente Rivadavia podía ponerse 2 a 0 por intermedio de Leonard Costa, pero el central elevó su remate muy por encima del travesaño de Armani.

Facundo Colido fue el tercero para River. Esta vez, el exdelantero de Boca fue frío y colocó bien la pelota en el palo derecho de Centurión que se tiró para el otro lado.

Fabrizio Sartori pateó un penal clave. Armani le adivinó el palo, pero la pelota le pasó por debajo del cuerpo. La Lepra se ponía 2 a 1.

Obligado a convertir para no complicar las cosas, Maximiliano Meza pateó perfectamente para El Millonario. Centurión, nuevamente, no pudo adivinar el palo.

Studer cargaba con el peso de errar en el pasado frente a Platense, pero el defensor esta vez pateó fuerte y venció la resistencia de Armani, que otra vez adivinó la intención del remate.

Con total suspenso, Gonzalo Montiel puso el 3 a 3 con un remate que pegó en el palo, recorrió toda la línea, y terminó entrando del otro lado.

Finalmente, Sebastián Villa se hizo cargo del penal más importante y, en un remate cruzado, sentenció el histórico pase a la final de la Copa Argentina.