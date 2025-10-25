Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará último en el GP de México de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto largará último este domingo en el GP de México de Fórmula 1. El pilarense de 22 años finalizó en el puesto 20 este sábado en la Qualy 1 y quedó eliminado de la segunda clasificación.
Franco Colapinto finalizó último en la Qualy 1 del GP de México de Fórnula 1 y quedó eliminado de la segunda clasificación
El francés Pierre Gasly, el compañero de Colapinto, también quedó eliminado al finalizar décimoctavo. Además de los dos pilotos de Alpine, los otros que quedaron fuera de la Qualy 2 son el brasileño Gabriel Bortoletto de Kick Sauber, el tailandés Alexander Albon de Williams y el británico Lance Stroll de Aston Martin.
