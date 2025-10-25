Colapinto habló sin vueltas tras la dura clasificación en el GP de México de Fórmula 1

Franco Colapinto, quien quedó eliminado en la Qualy 1 del GP de México de Fórmula 1, largará último este domingo en la carrera. El pilarense mostró su descontento con el rendimiento de auto.
“Hoy fue muy difícil, con un auto muy desconectado, no tenía agarre y por más que trabajemos va a ser complicado”, dijo el piloto. Colapinto también remarcó un error puntual durante su vuelta rápida: “Le pegué a un piano donde le pegan todos y las gomas de adelante se me levantaron en el aire, no tenía dirección. La Q2 era imposible, creo que 16/17 podría haber quedado”.
Pierre Gasly, el compañero del pilarense de 22 años en Alpine, también quedó afuera, en el décimoctavo puesto, sumándose a otros pilotos como Gabriel Bortoletto, Alexander Albon y Lance Stroll, que no avanzaron a la Q2. La sesión de clasificación dejó a Colapinto con un sabor amargo, a pesar de que, según él, tenía potencial para un mejor resultado.
“Hay que buscar siempre esa última milésima y no sale, hay que mejorar para mañana, intentar que sea un mejor día. Es un auto muy duro que con cualquier bache pierde todo el agarre y no fue una buena clasificación”, se quejó el piloto argentino.
Luego se sinceró: “Vamos a ver qué pasa pero… es un circuito y un finde que no nos está cayendo bien, como a la mayoría, pero bueno…”.
Tras la floja labor de este sábado, Alpine con trabajo por delante, ya que tiene la necesidad de ajustar el rendimiento del auto para que ambos corredores puedan mejorar en la carrera de mañana, pero al tener los dos pilotos eliminados en Q1, tratar de sumar puntos va a ser una tarea difícil para México.
Domingo 26 de octubre
Se podrá ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.