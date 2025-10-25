Colapinto habló sin vueltas tras la dura clasificación en el GP de México de Fórmula 1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/1982204008467988831&partner=&hide_thread=false | FRANCO COLAPINTO POST QUALY



“Le pegué a un piano como le pegan todos, y las gomas de adelante se levantaron en el aire, no tenía dirección.



Tenemos que buscar esa última milésima y nada, no sale. Hay que intentar que mañana sea un mejor día.”pic.twitter.com/UURB6i5xvm — Alpine ARG (@AlpineArg_) October 25, 2025

“Hay que buscar siempre esa última milésima y no sale, hay que mejorar para mañana, intentar que sea un mejor día. Es un auto muy duro que con cualquier bache pierde todo el agarre y no fue una buena clasificación”, se quejó el piloto argentino.

Luego se sinceró: “Vamos a ver qué pasa pero… es un circuito y un finde que no nos está cayendo bien, como a la mayoría, pero bueno…”.

Tras la floja labor de este sábado, Alpine con trabajo por delante, ya que tiene la necesidad de ajustar el rendimiento del auto para que ambos corredores puedan mejorar en la carrera de mañana, pero al tener los dos pilotos eliminados en Q1, tratar de sumar puntos va a ser una tarea difícil para México.

Lo que viene para Franco Colapinto en el GP de México de Fórmula 1

Domingo 26 de octubre

Carrera: A partir de las 17.

Se podrá ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.