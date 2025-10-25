El Regional de rugby ya tiene definidos los cruces de semifinales

Los Curas, flamantes campeones del Torneo del Interior A y bicampeones regionales, terminaron primeros en la Zona B con 40 puntos y se medirán en semis con Liceo, vencedor ante Teqüé por 34 a 14.

Finalmente, en un duelo entre dos equipos sin chances de clasificarse, San Juan RC superó 33 a 27 a Banco Mendoza.

Lo que viene en el Regional

El próximo sábado 1 de noviembre, en Los Tordos, se jugarán las dos semifinales en las que Marista jugará con Liceo y Los Tordos con Mendoza RC.

Los ganadores disputarán la gran final el sábado 8 de noviembre en el mismo escenario.

Además, en la Reválida para el Top 8 2026, Teqüé jugará con Peumayén y Banco Mendoza con Jockey de San Juan.