El Regional de rugby ya tiene definidos los cruces de semifinales

Liceo confirmó su clasificación y quedaron definidos los cruces de semifinales del Regional de rugby que se disputarán el próximo sábado 1 de noviembre, en la cancha de Los Tordos.
Liceo confirmó su clasificación y quedaron definidos los cruces de semifinales del Regional de rugby que se disputarán el próximo sábado 1 de noviembre.
Liceo confirmó su clasificación y quedaron definidos los cruces de semifinales del Regional de rugby que se disputarán el próximo sábado 1 de noviembre, en la cancha de Los Tordos.
Justamente Los Tordos le ganó por 33 a 13 a Universidad de San Juan y terminó primero en la Zona A con 44 puntos tras una racha de 12 partidos sin perder (15 si se tiene en cuenta el Torneo del Interior).
El rival de los Pájaros en semifinales será el Mendoza RC que se metió entre los cuatro mejores después de 10 años y este sábado, ya clasificado, perdió 35 a 7 en el clásico ante Marista.
Los Curas, flamantes campeones del Torneo del Interior A y bicampeones regionales, terminaron primeros en la Zona B con 40 puntos y se medirán en semis con Liceo, vencedor ante Teqüé por 34 a 14.
Finalmente, en un duelo entre dos equipos sin chances de clasificarse, San Juan RC superó 33 a 27 a Banco Mendoza.
El próximo sábado 1 de noviembre, en Los Tordos, se jugarán las dos semifinales en las que Marista jugará con Liceo y Los Tordos con Mendoza RC.
Los ganadores disputarán la gran final el sábado 8 de noviembre en el mismo escenario.
Además, en la Reválida para el Top 8 2026, Teqüé jugará con Peumayén y Banco Mendoza con Jockey de San Juan.