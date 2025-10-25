Garnacho marcó su primer gol para Chelsea, pero no evitó la caída ante Sunderland por la Premier League

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1982087134409306233&partner=&hide_thread=false ALEJANDRO GARNACHO CONVIRTIÓ SU PRIMER GOL COMO JUGADOR DE CHELSEA.



Premer League: perdió el Liverpool de Mac Allister

La sorpresa de la jornada la dio el Brentford, que derrotó 3-2 al Liverpool de Alexis Mac Allister -ingresó en el segundo tiempo- en un duelo lleno de intensidad. Los locales aprovecharon su efectividad y la fragilidad defensiva de los “Reds”, con goles de Dango Ouattara, Kevin Schade e Igor Thiago Rodrigues.

En Old Trafford, Manchester United confirmó su recuperación con un gran triunfo 4-2 ante Brighton. Los dirigidos por Ruben Amorim dominaron de principio a fin y sumaron su tercer triunfo consecutivo, impulsados por las actuaciones estelares de Matheus Cunha, Casemiro y Bryan Mbeumo -autor de un doblete-.

Así, el Manchester escala a la cuarta posición, mientras que el Brighton sigue merodeando en la mitad de la tabla.

El Newcastle también celebró en casa tras vencer 2-1 al Fulham en St. James’ Park. Jacob Murphy abrió el marcador y Bruno Guimarães firmó el gol del triunfo en los minutos finales, después de que Saša Luki empatara transitoriamente para la visita.

Con este resultado, las “Urracas” se alejan de la mitad baja y se ilusionan con pelear por Europa, mientras que el Fulham quedó al borde de la zona de descenso.