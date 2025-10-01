Durante el martes, en la segunda jornada de la Champions League, los Blues enfrentaron al Benfica de José Mourinho y Garnacho fue el responsable del gol de la victoria (tiró el centro que Richard Ríos, mediocampista del equipo portugués, en su afán de rechazar mandó al fondo de la red). Y detrás de su alegría por la victoria y protagonismo tenía mensajes para el conjunto de Manchester.

Embed CENTRO ATRÁS DE GARNACHO Y GOL EN CONTRA DE RICHARD RÍOS PARA EL 1-0 DE CHELSEA VS BENFICA.



pic.twitter.com/AeuDthnpEr — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 30, 2025

Los dardos de Alejandro Garnacho para Manchester United

Chelsea adquirió al delantero argentino nacido en Madrid tras pagar 46 millones de euros por su pase; fue así que pasó de jugar del Manchester United a un rival directo. Los hinchas no se lo perdonaron y en el partido que los enfrentó por la quinta fecha de la Premier League en Old Trafford (que ganaron los Diablos Rojos por 2 a 1) fue el foco de atención y de insultos aunque no sumó minutos.

Sin embargo, Garnacho fue una de las figuras en el encuentro por Champions League y fue fundamental en la victoria de los Blues. Eso liberó a que volviera a hablar con la prensa y lo hizo fiel a su estilo como delantero: apuntando y disparando con sutileza.

Es que al referirse por su última experiencia en Manchester donde fue marginado por el técnico Ruben Amorin, el delantero expresó: "Sí, fue un momento difícil entrenar solo, pero no tengo nada malo que decir sobre el Manchester United, solo fue un mal momento en mi vida".

Y como logró un gran papel en el torneo europeo más importante, agregó: "Estoy muy feliz de estar acá ahora, jugar la Champions y obtener los tres puntos". Por su lado, el United no disputa la Champions League durante la temporada 2025/26.

Alejandro Garnacho El delantero argentino está mucho mejor en Chelsea.

El Chelsea sumó tres puntos de oro

En la primera fecha el Chelsea cayó como visitante frente al Bayern Múnich por 3 a 1, por lo que lograr los tres puntos en casa frente al Benfica era fundamental para comenzar a mejorar su marcha en la Champions League. Tras el triunfo, sumaron su primera victoria y en la próxima fecha recibirá al Ajax el 22 de octubre.

El técnico del Chelsea Enzo Maresca se refirió al desempeño del jugar argentino: "Garnacho lo hizo muy bien, no sólo con la pelota, sino defensivamente. Lo hizo muy bien con la presión".