A dos años del Mundial de Rugby 2027: cuándo es el sorteo y cómo están Los Pumas en el ranking

El de Australia será el primer Mundial de Rugby con 24 seleccionados participantes, el sorteo determinará los 6 grupos de 4 equipos cada uno y por primera vez habrá cruces de octavos de final.

Hasta el Mundial pasado el sorteo se hacía 3 años antes y este será el primero en el que ya se conocen todos los clasificados ya que la última plaza disponible se definirá en el repechaje que jugará en Dubai del del 8 al 18 de noviembre.

Números del Mundial de Rugby 2027

52 partidos en 7 ciudades anfitrionas durante 6 semanas.

Más de 2,5 millones de entradas disponibles.

1.000.000 de entradas valdrán menos de 100 dólares australianos (66 dólares americanos)

Las primeras entradas saldrán a la venta tras el sorteo y la publicación del calendario de partidos a principios de 2026.

En febrero de 2026, se abrirá una preventa cerrada para quienes se hayan registrado en rugbyworldcup.com/2027 .

para quienes se hayan registrado en . En mayo de 2026, se abrirá una fase general de solicitud de entradas de tres semanas para los aficionados de todo el mundo.

Two years to go until the Men's Rugby World Cup 2027 heads to Australia



Everything you need to know about the biggest tournament in the sport's history #RWC2027 pic.twitter.com/u1UronMz3L — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 30, 2025

Los Pumas y el ranking de World Rugby a dos meses del sorteo del Mundial

Para el sorteo de los 6 grupos de 4 equipos cada uno se utilizará el ranking de World Rugby en el que hoy Los Pumas están sextos y hasta ahora serían cabezas de serie, es decir que formarían parte del Bombo 1, aunque aún falta jugarse la última fecha del Rugby Championship y toda la ventana de noviembre.

54815799059_c18efbb240_k Sudáfrica, bicampeón defensor, y Los Pumas serán cabezas de serie si se mantienen en el ranking.

Los dos primeros equipos de cada grupo y los cuatro mejores terceros se clasificarán a los octavos de final del Mundial de Rugby instancia en la que los ganadores de los Grupos A, B, C y D se enfrentarán a los cuatro mejores terceros, y los ganadores de los Grupos E y F se enfrentarán a los segundos de los Grupos D y B, y los segundosde los Grupos A y C se enfrentarán a los segundos de los Grupos E y F.