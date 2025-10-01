A dos años del Mundial de Rugby 2027: cuándo es el sorteo y cómo están Los Pumas en el ranking

El de Australia será el primer Mundial de Rugby con 24 seleccionados participantes, el sorteo determinará los 6 grupos de 4 equipos cada uno y por primera vez habrá cruces de octavos de final.
Hasta el Mundial pasado el sorteo se hacía 3 años antes y este será el primero en el que ya se conocen todos los clasificados ya que la última plaza disponible se definirá en el repechaje que jugará en Dubai del del 8 al 18 de noviembre.
Números del Mundial de Rugby 2027
- 52 partidos en 7 ciudades anfitrionas durante 6 semanas.
- Más de 2,5 millones de entradas disponibles.
- 1.000.000 de entradas valdrán menos de 100 dólares australianos (66 dólares americanos)
- Las primeras entradas saldrán a la venta tras el sorteo y la publicación del calendario de partidos a principios de 2026.
- En febrero de 2026, se abrirá una preventa cerrada para quienes se hayan registrado en rugbyworldcup.com/2027.
- En mayo de 2026, se abrirá una fase general de solicitud de entradas de tres semanas para los aficionados de todo el mundo.
Los Pumas y el ranking de World Rugby a dos meses del sorteo del Mundial
Para el sorteo de los 6 grupos de 4 equipos cada uno se utilizará el ranking de World Rugby en el que hoy Los Pumas están sextos y hasta ahora serían cabezas de serie, es decir que formarían parte del Bombo 1, aunque aún falta jugarse la última fecha del Rugby Championship y toda la ventana de noviembre.
Sudáfrica, bicampeón defensor, y Los Pumas serán cabezas de serie si se mantienen en el ranking.
Los dos primeros equipos de cada grupo y los cuatro mejores terceros se clasificarán a los octavos de final del Mundial de Rugby instancia en la que los ganadores de los Grupos A, B, C y D se enfrentarán a los cuatro mejores terceros, y los ganadores de los Grupos E y F se enfrentarán a los segundos de los Grupos D y B, y los segundosde los Grupos A y C se enfrentarán a los segundos de los Grupos E y F.