China se supera con la construcción más colosal del planeta: tendrá el control del agua de los países vecinos

La Central Hidroeléctrica Medog (también conocida como Motuo) es una de las construcciones más ambiciosas de China, diseñada para superar a la Represa de las Tres Gargantas en capacidad de generación de energía. Este proyecto se está llevando a cabo en el condado de Medog, en la región autónoma del Tíbet, sobre el río Yarlung Tsangpo, que fluye hacia el sur como el río Brahmaputra.

La construcción de la Central Hidroeléctrica Medog ha generado preocupaciones en países vecinos como India y Bangladesh, debido a su ubicación en una zona sísmicamente activa y a la posibilidad de que afecte el caudal del río Brahmaputra. Sin embargo, China sostiene que el diseño "run-of-the-river" minimizará los impactos en el flujo del agua. Se estima que la finalización de esta infraestructura será en 2033.

Hidroeléctrica China (2) La represa Tres Gargantas ha alterado la biodiversidad del río y la calidad del agua

¿Cómo será esta monumental construcción de China?

Las características más destacadas de esta construcción son: