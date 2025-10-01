La Selección argentina Sub 20 afrontará un duelo clave ante Australia este miércoles por la segunda fecha del Mundial de la categoría que está disputándose en Chile. A partir de las 20 (hora local), en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el equipo dirigido por Diego Placente buscará una victoria que le permita, en caso de que además Italia le gane a Cuba, ubicarse en los octavos de final del certamen.
La Selección argentina Sub 20 se mide ante Australia buscando la clasificación a los octavos de final: hora, TV y formaciones
