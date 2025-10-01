Inicio Ovación Fútbol Selección argentina Sub 20
Mundial de Chile

La Selección argentina Sub 20 se mide ante Australia buscando la clasificación a los octavos de final: hora, TV y formaciones

La Selección argentina Sub 20 buscará el boleto a octavos de final ante Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial de Chile.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
La Selección argentina Sub 20 se medirá ante Australia buscando el boleto a los octavos de final del Mundial de Chile. 

La Selección argentina Sub 20 afrontará un duelo clave ante Australia este miércoles por la segunda fecha del Mundial de la categoría que está disputándose en Chile. A partir de las 20 (hora local), en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el equipo dirigido por Diego Placente buscará una victoria que le permita, en caso de que además Italia le gane a Cuba, ubicarse en los octavos de final del certamen.

La Selección argentina Sub 20 viene de vencer a Cuba en la primera fecha del Grupo D del Mundial de Chile. Con dos goles de Alejo Sarco y uno de Ian Subiabre, el combinado nacional se impuso por 3 a 1, con Santino Andino de titular y con un futbolista menos desde los 10 minutos de la primera parte tras la expulsión de Santiago Fernández.

andino
Santino Andino sería titular en la Selección argentina Sub 20 frente a Australia.

Por su parte, Australia viene de caer en la primera jornada ante Italia por lo que está obligado a ganarle a la Argentina si quiere meterse en los octavos de final (clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros). Ante este panorama, si el elenco oceánico pierde con el equipo de Placente e Italia se impone ante Cuba, será el combinado nacional junto a su par italiano los que culminen como mejores del grupo y avancen a la siguiente instancia.

Selección argentina Sub 20 vs Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial de Chile: probables formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Santino Andino y Mateo Silvetti o Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Australia: Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Touré. DT: Trevor Morgan.

Hora: 20

TV: Telefe, D Go

Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso

