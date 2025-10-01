La Selección argentina Sub 20 se mide ante Australia buscando la clasificación a los octavos de final: hora, TV y formaciones

Por su parte, Australia viene de caer en la primera jornada ante Italia por lo que está obligado a ganarle a la Argentina si quiere meterse en los octavos de final (clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros). Ante este panorama, si el elenco oceánico pierde con el equipo de Placente e Italia se impone ante Cuba, será el combinado nacional junto a su par italiano los que culminen como mejores del grupo y avancen a la siguiente instancia.

Selección argentina Sub 20 vs Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial de Chile: probables formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Santino Andino y Mateo Silvetti o Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Australia: Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Touré. DT: Trevor Morgan.

Hora: 20

TV: Telefe, D Go

Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso