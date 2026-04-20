Chile se está moviendo en silencio, pero con una velocidad que cambia la forma en que se entiende el transporte público en América Latina. En las calles de Santiago ya no sorprende ver buses eléctricos de China deslizarse sin ruido entre el tráfico. Estos forman parte de una transformación que dejó de ser promesa para convertirse en infraestructura concreta.
China envía 4.000 buses eléctricos Latinoamérica y convertirá a este país en potencia de transporte público
China exporta 4.000 buses eléctricos a Latinoamérica y acelera su liderazgo en la movilidad sustentable de la región, fortaleciendo su influencia en el transporte público.
Hoy, Chile cuenta con una de las flotas de buses eléctricos más grandes del mundo fuera de Asia. Son más de cuatro mil unidades en operación o en proceso de incorporación desde China, con la meta de superar los 4.400 hacia 2026. Eso significaría que cerca de dos tercios del sistema de transporte público de la capital funcionaría con energía eléctrica, un salto que hace pocos años parecía improbable.
China envía 4.000 buses eléctricos Latinoamérica y convertirá a este país en potencia de transporte público
La mayoría de estos buses proviene de fabricantes de China como Yutong o BYD, empresas que dominan el mercado global de electromovilidad. Su presencia en Chile no responde a un gesto aislado, sino a licitaciones internacionales donde el país ha apostado por modernizar su sistema de transporte con criterios de eficiencia, menor contaminación y reducción del ruido urbano.
El cambio no empezó de golpe. A inicios de la década de 2020, Santiago, capital de Chile, tenía menos de mil buses eléctricos y una infraestructura mínima de carga. Hoy, la red de electroterminales ha crecido de forma paralela, permitiendo que las flotas de transporte público operen a gran escala sin interrumpir el servicio diario.
Chile redefine el transporte con buses eléctricos que ya dominan sus calles
Este avance también posiciona a Chile como líder regional en electromovilidad. Ningún otro país de Latinoamérica ha alcanzado una adopción similar de buses eléctricos en su transporte público, y a nivel mundial, solo China supera su proporción de flota eléctrica urbana.
Estos buses se caracterizan por
- Los buses eléctricos en Santiago están diseñados para recorrer entre 200 y 300 km diarios sin recarga intermedia, ajustándose al ritmo real del transporte urbano.
- La mayoría se carga durante la noche, cuando la demanda eléctrica es más baja, lo que reduce costos y evita sobrecargar la red.
- Cuentan con sistemas de aire acondicionado eléctricos mucho más silenciosos que los tradicionales, mejorando la experiencia tanto dentro como fuera del bus.
- Incorporan piso bajo, rampas automáticas y espacios definidos para personas con movilidad reducida, haciendo el transporte más inclusivo.
Detrás de esta transición hay una combinación de políticas públicas, inversión privada y financiamiento internacional. No es solo una renovación de vehículos, sino una reconfiguración completa del modelo de transporte urbano.