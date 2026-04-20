China envía 4.000 buses eléctricos Latinoamérica y convertirá a este país en potencia de transporte público

El cambio no empezó de golpe. A inicios de la década de 2020, Santiago, capital de Chile, tenía menos de mil buses eléctricos y una infraestructura mínima de carga. Hoy, la red de electroterminales ha crecido de forma paralela, permitiendo que las flotas de transporte público operen a gran escala sin interrumpir el servicio diario.

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Chile redefine el transporte con buses eléctricos que ya dominan sus calles

Este avance también posiciona a Chile como líder regional en electromovilidad. Ningún otro país de Latinoamérica ha alcanzado una adopción similar de buses eléctricos en su transporte público, y a nivel mundial, solo China supera su proporción de flota eléctrica urbana.

Estos buses se caracterizan por

Los buses eléctricos en Santiago están diseñados para recorrer entre 200 y 300 km diarios sin recarga intermedia, ajustándose al ritmo real del transporte urbano.

La mayoría se carga durante la noche, cuando la demanda eléctrica es más baja, lo que reduce costos y evita sobrecargar la red.

Cuentan con sistemas de aire acondicionado eléctricos mucho más silenciosos que los tradicionales, mejorando la experiencia tanto dentro como fuera del bus.

Incorporan piso bajo, rampas automáticas y espacios definidos para personas con movilidad reducida, haciendo el transporte más inclusivo.

Detrás de esta transición hay una combinación de políticas públicas, inversión privada y financiamiento internacional. No es solo una renovación de vehículos, sino una reconfiguración completa del modelo de transporte urbano.