China rompe récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad
China vuelve a marcar el ritmo de la ingeniería al excavar bajo un río a gran profundidad, impulsando un nuevo salto en la construcción de trenes de alta velocidad
Según reportó China Media Group, el proyecto logró una excavación continua de 11,18 kilómetros, estableciendo un récord mundial y marcando un hito en la construcción de túneles en condiciones geológicas complejas.
China rompe récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad
Este avance de China no se explica solo por la escala, sino por la tecnología que lo hace posible. La construcción utiliza un sistema de perforación inteligente capaz de operar de forma autónoma mediante algoritmos de aprendizaje automático. Esta herramienta procesa datos en tiempo real para ajustar la excavación, mejorando la precisión y reduciendo riesgos para los trabajadores. El sistema permite mantener un control técnico constante incluso en entornos extremos.
En el centro del proyecto se encuentra la tuneladora Linghang, una de las más grandes de su tipo. Con un diámetro de 15 metros, una longitud de 148 metros y un peso cercano a las 4.000 toneladas, esta máquina está diseñada para excavar túneles que alojen dos vías de tren de alta velocidad. Su estructura le permite avanzar bajo el lecho del río soportando altas presiones, mientras su sistema de control regula variables clave como la presión interna y la estabilidad del terreno. Gracias a estas capacidades, se alcanzó un rendimiento de excavación de 718 metros en un solo mes.
Bajo el agua y a 89 metros de profundidad: China logra un hito con su gigantesca tuneladora
Para garantizar la seguridad estructural, los ingenieros incorporaron un sistema de sellado de alta presión que evita filtraciones de agua. Esta tecnología es fundamental en una obra subacuática, ya que permite mantener el túnel seco pese a la presión del río y a las condiciones del suelo. Este tipo de soluciones técnicas es lo que hace viable una construcción de estas características.
El túnel forma parte de la línea ferroviaria de alta velocidad Shanghái–Chongqing–Chengdu, un corredor estratégico dentro del sistema de transporte de China. Esta infraestructura permitirá que los trenes circulen a velocidades de hasta 350 km/h, reduciendo significativamente los tiempos de viaje entre ciudades clave. Además, el cruce bajo el río podrá realizarse en menos de tres minutos, lo que mejora la conectividad y la eficiencia logística en la región del Delta del Yangtsé.