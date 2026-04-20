China rompe récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

En el centro del proyecto se encuentra la tuneladora Linghang, una de las más grandes de su tipo. Con un diámetro de 15 metros, una longitud de 148 metros y un peso cercano a las 4.000 toneladas, esta máquina está diseñada para excavar túneles que alojen dos vías de tren de alta velocidad. Su estructura le permite avanzar bajo el lecho del río soportando altas presiones, mientras su sistema de control regula variables clave como la presión interna y la estabilidad del terreno. Gracias a estas capacidades, se alcanzó un rendimiento de excavación de 718 metros en un solo mes.

tuneladora Linghang (1)

Bajo el agua y a 89 metros de profundidad: China logra un hito con su gigantesca tuneladora

Para garantizar la seguridad estructural, los ingenieros incorporaron un sistema de sellado de alta presión que evita filtraciones de agua. Esta tecnología es fundamental en una obra subacuática, ya que permite mantener el túnel seco pese a la presión del río y a las condiciones del suelo. Este tipo de soluciones técnicas es lo que hace viable una construcción de estas características.

El túnel forma parte de la línea ferroviaria de alta velocidad Shanghái–Chongqing–Chengdu, un corredor estratégico dentro del sistema de transporte de China. Esta infraestructura permitirá que los trenes circulen a velocidades de hasta 350 km/h, reduciendo significativamente los tiempos de viaje entre ciudades clave. Además, el cruce bajo el río podrá realizarse en menos de tres minutos, lo que mejora la conectividad y la eficiencia logística en la región del Delta del Yangtsé.