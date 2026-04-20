La emoción de Enzo Montenegro tras anotar el gol del triunfo de Huracán Las Heras sobre Atlético San Martín

Enzo Montenegro fue el héroe del triunfazo de Huracán Las Heras ante el Atlético San Martín, en el choque de equipos mendocinos que se disputó en el estadio General San Martín de Las Heras. El defensor marcó el gol de la victoria del conjunto que dirige Sergio Arias.
Al jugador se lo vio muy emocionado tras haber marcado el gol y darle el primer triunfo al Globo en este Federal A.
Embed - Enzo Montenegro, y su alegría por el gol que marcó para Huracán Las Heras en el triunfo ante el Atlé
Enzo Montenegro comentó: "El gol es para mi familia que estaba en la tribuna y para todos los hinchas. En el momento que anoté el gol sentí una alegría enorme, en ese arco se nos venía complicando y ahora pudimos marcar fue muy lindo festejarlo en el arco donde estaban todos los hinchas".
Huracán Las Heras festejó su primer triunfo en este torneo Federal A 2026
Enzo Montenegro inició su carrera en Lavalle, en el club Social y Deportivo Las Violetas, estuvo en el Deportivo Guaymallén, donde hizo las divisiones inferiores y pasó por Godoy Cruz, donde llegó a jugar en la Reserva.
Lo que viene para Huracán Las Heras
Huracán Las Heras tras el triunfo ante el Atlético Club San Martín tendrá jornada libre en la fecha 6 del Federal A. Volverá a jugar en la séptima jornada frente a Costa Brava de visitante.