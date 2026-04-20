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La emoción de Enzo Montenegro tras anotar el gol del triunfo de Huracán Las Heras sobre Atlético San Martín

El defensor Enzo Montenegro marcó el gol del triunfo de Huracán Las Heras sobre el Atlético Club San Martín. Fue la primera victoria del Globo en el Federal A 2026

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Enzo Montenegro marcó el gol de Huracán Las Heras ante el Atlético Club San Martín.

Enzo Montenegro marcó el gol de Huracán Las Heras ante el Atlético Club San Martín.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Enzo Montenegro fue el héroe del triunfazo de Huracán Las Heras ante el Atlético San Martín, en el choque de equipos mendocinos que se disputó en el estadio General San Martín de Las Heras. El defensor marcó el gol de la victoria del conjunto que dirige Sergio Arias.

Enzo Montenegro Huracán Las Heras 2
El lateral izquierdo de Hurac&aacute;n Las Heras Enzo Montenegro fue el autor del gol del Globo ante el Chacarero.

El lateral izquierdo de Huracán Las Heras Enzo Montenegro fue el autor del gol del Globo ante el Chacarero.

Al jugador se lo vio muy emocionado tras haber marcado el gol y darle el primer triunfo al Globo en este Federal A.

Embed - Enzo Montenegro, y su alegría por el gol que marcó para Huracán Las Heras en el triunfo ante el Atlé

Enzo Montenegro comentó: "El gol es para mi familia que estaba en la tribuna y para todos los hinchas. En el momento que anoté el gol sentí una alegría enorme, en ese arco se nos venía complicando y ahora pudimos marcar fue muy lindo festejarlo en el arco donde estaban todos los hinchas".

Hinchada de Huracán Las Heras.
Los hinchas del Globo coparon calle Olascoaga.

Los hinchas del Globo coparon calle Olascoaga.

Huracán Las Heras festejó su primer triunfo en este torneo Federal A 2026

Huracán Las Heras logró su primera victoria en este torneo Federal A. "Se festejó mucho este triunfo en el grupo, necesitábamos sumar de a tres, algo que no podíamos hacer. La verdad que se disfruta mucho ganar estos partidos que se han hecho históricos en la categoría", dijo.

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Montenegro est&aacute; en plena acci&oacute;n en Hurac&aacute;n Las Heras.

Montenegro está en plena acción en Huracán Las Heras.

El recorrido de Enzo Montenegro

Enzo Montenegro inició su carrera en Lavalle, en el club Social y Deportivo Las Violetas, estuvo en el Deportivo Guaymallén, donde hizo las divisiones inferiores y pasó por Godoy Cruz, donde llegó a jugar en la Reserva.

Lo que viene para Huracán Las Heras

Huracán Las Heras tras el triunfo ante el Atlético Club San Martín tendrá jornada libre en la fecha 6 del Federal A. Volverá a jugar en la séptima jornada frente a Costa Brava de visitante.

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