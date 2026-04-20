La emoción de Enzo Montenegro tras anotar el gol del triunfo de Huracán Las Heras sobre Atlético San Martín

Enzo Montenegro Huracán Las Heras 2 El lateral izquierdo de Huracán Las Heras Enzo Montenegro fue el autor del gol del Globo ante el Chacarero. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Al jugador se lo vio muy emocionado tras haber marcado el gol y darle el primer triunfo al Globo en este Federal A.

Embed - Enzo Montenegro, y su alegría por el gol que marcó para Huracán Las Heras en el triunfo ante el Atlé

Enzo Montenegro comentó: "El gol es para mi familia que estaba en la tribuna y para todos los hinchas. En el momento que anoté el gol sentí una alegría enorme, en ese arco se nos venía complicando y ahora pudimos marcar fue muy lindo festejarlo en el arco donde estaban todos los hinchas".