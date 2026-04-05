Gran convocatoria de hinchas de Huracán Las Heras ante Cipolletti en el estadio General San Martín

Este domingo se vio una gran convocatoria de público en el estadio General San Martín, para presenciar el choque entre Huracán Las Heras y Cipolletti de Río Negro en el partido por la 3ra fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A.
Huracán Las Heras empató con Cipolletti y los hinchas se hicieron presentes en el General San Martín para acompañar al Globo
Este domingo se vio una gran convocatoria de público en el estadio General San Martín, para presenciar el choque entre Huracán Las Heras y Cipolletti de Río Negro en el partido por la 3ra fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A.
Los simpatizantes del Globo mostraron un gran colorido en las tribunas de calle Olascoaga y el recibimiento tuvo como protagonista las bengalas con humo blanco y rojo, en lo que significó la segunda presentación como local del conjunto lasherino.
El conjunto visitante abrió el marcador gracias al tanto de Nicolás Peralta en el minuto 42, pero Huracán logró empatarlo en el 46 tras la definición de Facundo Romero.
Los hinchas del Globo alentaron los noventa minutos y se fueron con cierto malestar por el rendimiento que mostró el equipo dirigido por Toti Arias. En tres partidos Huracán Las Heras solo ha logrado sumar dos puntos, producto de dos empates (ambos de local) y sufrió una derrota.
El estadio General San Martín se ve renovado con un campo de juego en muy buenas condiciones, además de varias obras que se han realizado en el club. El presidente Cristian Chandías junto a la comisión directiva le está poniendo mucho sacrificio para el crecimiento de la institución.
Por la 4ta fecha Huracán Las Heras enfrentará a Atenas de Río Cuarto en condición de visitante. Luego deberá recibir a Atlético San Martín en un partido para alquilar balcones.
Tras el encuentro con Atenas de Río Cuarto, Huracán Las Heras jugará de local con Atlético San Martín, en el choque entre mendocinos.
En las últimas horas trascendió que el encuentro por la 5ta fecha se puede llegar a disputar con ambas parcialidades y en el estadio Malvinas Argentinas.