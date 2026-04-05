Gran convocatoria de hinchas de Huracán Las Heras ante Cipolletti en el estadio General San Martín

Los hinchas del Globo alentaron los noventa minutos y se fueron con cierto malestar por el rendimiento que mostró el equipo dirigido por Toti Arias. En tres partidos Huracán Las Heras solo ha logrado sumar dos puntos, producto de dos empates (ambos de local) y sufrió una derrota.

Huracán Las Heras (3) Huracán Las Heras enfrentará en la próxima fecha a Atenas de Río Cuarto. Cristian Lozano / Diario UNO.

El estadio General San Martín se ve renovado con un campo de juego en muy buenas condiciones, además de varias obras que se han realizado en el club. El presidente Cristian Chandías junto a la comisión directiva le está poniendo mucho sacrificio para el crecimiento de la institución.

Huracán Las Heras (4) Huracán Las Heras recibió el apoyo de su hinchada durante los 90 minutos. Cristian Lozano / Diario UNO.

Lo que viene para Huracán Las Heras

Por la 4ta fecha Huracán Las Heras enfrentará a Atenas de Río Cuarto en condición de visitante. Luego deberá recibir a Atlético San Martín en un partido para alquilar balcones.

Huracán Las Heras (2) Huracán Las Heras no ha logrado ganar en lo que va del torneo. Cristian Lozano / Diario UNO.

¿En el Malvinas Argentinas con el Atlético San Martín?

Tras el encuentro con Atenas de Río Cuarto, Huracán Las Heras jugará de local con Atlético San Martín, en el choque entre mendocinos.

En las últimas horas trascendió que el encuentro por la 5ta fecha se puede llegar a disputar con ambas parcialidades y en el estadio Malvinas Argentinas.