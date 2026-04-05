Huracán Las Heras no pudo con Cipolletti y sigue sin ganar en el Torneo Federal A

Nicolás Peralta fue el autor del gol de Cipolletti a los 41’ de la primera etapa. Al minuto del segundo tiempo lo empató el local con una gran definición de Facundo Romero.

El primer tiempo fue muy parejo, el equipo lasherino no generó situaciones claras de gol; en esos 45 minutos se vio un juego muy disputado.

A cuatro minutos del final del primer tiempo, el equipo visitante marcó la diferencia con una buena definición de Nicolás Peralta tras una buena asistencia de Andrés Almirón.

En el complemento el dueño de casa arrancó el segundo tiempo con mucha furia y al minuto Facundo Romero con un gran remate la metió en el ángulo y lo empató.

huracan-las-heras-cipolletti El Globo lo perdía y lo empató en el segundo tiempo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Fue lo mejor del equipo del Toti Arias, ya que se vio un equipo con mucha actitud.

Huracán las Heras no pudo ganar en el Federal A

El conjunto dirigido por Sergio Toti Arias no ha podido ganar. En el debut empató sin goles de local ante Argentino de Monte Maíz y venía de perder 2 a 0 de visitante ante Juventud Unida de San Luis.

Lo que viene para Huracán Las Heras

Por la 4ta fecha Huracán Las Heras se enfrentará con Atenas de Río Cuarto en condición de visitante.

Tras este encuentro jugará de local con Atlético San Martín, en el choque entre mendocinos.

huracan-las-heras-cipolletti1 El Globo y el Cipo no se sacaron ventajas. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

La Síntesis:

Huracán Las Heras (1): Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Enzo Montenegro; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Aldo Araujo y Nicolás Genes; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias.

Cipolletti (1): Facundo Crespo; Nicolas Trejo, Yago Piro, Víctor Manchafico y Nehuen García; Marcos Pérez, Brandon Obregón, Andrés Almirón, Maximiliano López; Nicolás Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

Goles: PT: 41’ Peralta (C). ST: 1’ Romero (HLH).

Cambios: ST: inicio Anderson Zalazar por Genes (HLH), 7’ Claudio Mosca por Obregón (C), 24’ Matías Dieli por Araujo (HLH), Andrés Jeldrez y Ulises Romero por Acevedo y López (C), 32' Luis Rossi por Romero (HLH), 37’ Leandro Moya y Arián Giordano por Sandoval y Arciero (HLH).

Estadio: Huracán Las Heras.

Árbitro: Nelson Bejas.