Huracán Las Heras desafectó al jugador Luciano Ortega por un acto de indisciplina

comunicado-huracan-las-heras-luciano-ortega

El comunicado de Huracán Las Heras sobre la salida de Luciano Ortega

"Desde Huracán Las Heras informamos que el jugador Luciano Ortega fue desafectado del plantel profesional tras un acto de indisciplina. La institución reafirma su compromiso con los valores, el respeto y la responsabilidad que representan a nuestra camiseta", dijo en un comunicado el club lasherino, que viene de perder por 2 a 0 ante Juventud Unida de San Luis por el Federal A.

En ese partido Ortega fue titular y jugó los 90 minutos.

Se trata de un buen futbolista que el Globo pierde para esta temporada.

El equipo dirigido por Sergio Toti Arias en el debut en el Federal A empató sin goles de local ante Argentino de Monte Maíz. En el segundo encuentro en calidad de visitante sufrió su primera derrota.

Lo que viene para Huracán Las Heras

En la tercera fecha Huracán Las Heras jugará de local frente a Cipolletti de Río Negro, en lo que será su segundo partido en el estadio General San Martín.