Huracán Las Heras desafectó al jugador Luciano Ortega por un acto de indisciplina

Huracán Las Heras desvinculó al jugador Luciano Ortega este martes por una acto indisciplina. Así lo informó la institución que disputa el Federal A en sus redes sociales.
Huracán Las Heras desafectó al jugador Luciano Ortega por una acto indisciplina. Así lo informó la institución que disputa el Federal A en sus redes sociales
Huracán Las Heras desvinculó al jugador Luciano Ortega este martes por una acto indisciplina. Así lo informó la institución que disputa el Federal A en sus redes sociales.
Aunque Huracán Las Heras no informó cuál fue la causa de la desafectación del volante debió haber sido un hecho grave.
Tras conocerse la salida del jugador de 23 años, que además pasó por Deportivo Maipú y FADEP (fue una de las figuras del ascenso al Federal A), en las redes sociales circularon versiones con relación a que habría estado en un campeonato callejero (no está autorizado a intervenir en esa clase de campeonatos), algo que no pudo ser confirmado. El mediocampista que nació en General Las Heras, Buenos Aires, tuvo dos etapas en Huracán.
"Desde Huracán Las Heras informamos que el jugador Luciano Ortega fue desafectado del plantel profesional tras un acto de indisciplina. La institución reafirma su compromiso con los valores, el respeto y la responsabilidad que representan a nuestra camiseta", dijo en un comunicado el club lasherino, que viene de perder por 2 a 0 ante Juventud Unida de San Luis por el Federal A.
En ese partido Ortega fue titular y jugó los 90 minutos.
Se trata de un buen futbolista que el Globo pierde para esta temporada.
El equipo dirigido por Sergio Toti Arias en el debut en el Federal A empató sin goles de local ante Argentino de Monte Maíz. En el segundo encuentro en calidad de visitante sufrió su primera derrota.
En la tercera fecha Huracán Las Heras jugará de local frente a Cipolletti de Río Negro, en lo que será su segundo partido en el estadio General San Martín.