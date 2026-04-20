Lautaro Campione: presentaron en Italia los autos de la escudería donde quiere correr el mendocino

Presentación del equipo Alpha 54 Racing: el objetivo de Lautaro Campione

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dcoronel/status/2046238415113408748&partner=&hide_thread=false El video presentación del Alpha 54 Racing de Nico Bianco y Gregorio Mandrini para la Fórmula 4 Italiana. Qué lindos que lucen los autos con los históricos colores argentinos para el plano internacional. pic.twitter.com/Oor1FDYvzY — Darío Coronel (@dcoronel) April 20, 2026

Con diseños y mano de obra argentina, buscando la inserción de nuestros profesionales en el automovilismo mundial, la escudería Alpha 54 Racing trabaja con sus dos autos de la fabrica italiana Tatuus en la región de la Emilia-Romaña donde están las grandes marcas y escuderías. Ya cuentan con horas en un simulador de primer nivel en Monza (Avehill) y entrenamiento físico y mental especializado (Fórmula Medicine). Este equipo cuenta con apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la petrolera estatal YPF.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dcoronel/status/2046232267911991520&partner=&hide_thread=false Vuelven los colores argentinos a nivel internacional: el azul y amarillo en los buzos antiflama de Federico Díaz Quaglia y Thiago Palotini de la escudería Alpha 54 Racing de la Fómula 4 Italiana. pic.twitter.com/nNOZky5KL0 — Darío Coronel (@dcoronel) April 20, 2026

Este lunes también fueron presentados los dos pilotos confirmados, y son el cordobés Federico Díaz Quaglia (17 años) y el bonaerense Thiago Palotini (Necochea, 14 años), elegidos por una rigurosa selección y evaluación de más de tres meses por parte del Automóvil Club Argentino.

Palotini llega a la Fórmula 4 de Italia con una sobresaliente trayectoria en karting, incluyendo títulos en IAME, Rotax Argentina y el Sudamericano Rotax.

Díaz Quaglia inició su carrera también en el karting nacional en 2022, y en el 2025 se subió a los monoplazas, compitiendo en la Fórmula Renault Plus, Fórmula Nacional Argentina y Fórmula 4 Brasileña.

campione 1 Lautaro Campione durante las pruebas realizadas meses atrás en el monoposto Alpha 54 Racing en Italia.

Lautaro Campione apela a la solidaridad de los mendocinos para poder tener su butaca en esta escudería que lleva los colores tradicionales del automovilismo de competición argentino.

"Con mi familia estamos haciendo todo lo posible, pero solos no llegamos, es la realidad", indicó el talentoso piloto en un video publicado en sus redes sociales. Por ello, quienes quieran apoyar económicamente pueden hacerlo al alias LAUTI.VIAJE.F4 (a nombre de Fabián Campione).