Lautaro Campione: presentaron en Italia los autos de la escudería donde quiere correr el mendocino

El gran objetivo de Lautaro Campione ya tiene forma y colores, y estos son argentinos. Este lunes se realizó la presentación de los autos de la escudería Alpha 54 Racing y de dos pilotos ya confirmados para correr en la temporada de la Fórmula 4 italiana.
El joven piloto mendocino -de 16 años- estuvo probando durante el invierno europeo con el equipo argentino Alpha 54 Racing en Italia y ahora necesita reunir 140.000 euros para afrontar todo el año de competencias.
La escudería Alpha 54 Racing pertenece a dos argentinos: Nico Bianco y Gregorio Mandrini, que desarrollaron autos para competir en Europa y permitir que corredores compatriotas se lancen al mundo del automovilismo, siguiendo los pasos de Franco Colapinto.
Presentación del equipo Alpha 54 Racing: el objetivo de Lautaro Campione
El video presentación del Alpha 54 Racing de Nico Bianco y Gregorio Mandrini para la Fórmula 4 Italiana. Qué lindos que lucen los autos con los históricos colores argentinos para el plano internacional. pic.twitter.com/Oor1FDYvzY
Con diseños y mano de obra argentina, buscando la inserción de nuestros profesionales en el automovilismo mundial, la escudería Alpha 54 Racing trabaja con sus dos autos de la fabrica italiana Tatuus en la región de la Emilia-Romaña donde están las grandes marcas y escuderías. Ya cuentan con horas en un simulador de primer nivel en Monza (Avehill) y entrenamiento físico y mental especializado (Fórmula Medicine). Este equipo cuenta con apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la petrolera estatal YPF.
Vuelven los colores argentinos a nivel internacional: el azul y amarillo en los buzos antiflama de Federico Díaz Quaglia y Thiago Palotini de la escudería Alpha 54 Racing de la Fómula 4 Italiana. pic.twitter.com/nNOZky5KL0
Este lunes también fueron presentados los dos pilotos confirmados, y son el cordobés Federico Díaz Quaglia (17 años) y el bonaerense Thiago Palotini (Necochea, 14 años), elegidos por una rigurosa selección y evaluación de más de tres meses por parte del Automóvil Club Argentino.
Palotini llega a la Fórmula 4 de Italia con una sobresaliente trayectoria en karting, incluyendo títulos en IAME, Rotax Argentina y el Sudamericano Rotax.
Díaz Quaglia inició su carrera también en el karting nacional en 2022, y en el 2025 se subió a los monoplazas, compitiendo en la Fórmula Renault Plus, Fórmula Nacional Argentina y Fórmula 4 Brasileña.
Lautaro Campione apela a la solidaridad de los mendocinos para poder tener su butaca en esta escudería que lleva los colores tradicionales del automovilismo de competición argentino.