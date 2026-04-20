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Lautaro Campione: presentaron en Italia los autos de la escudería donde quiere correr el mendocino

Se presentó en Italia la escudería Alpha 54 Racing donde se probó el piloto mendocino Lautaro Campione y que pertenece a dos argentinos

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Lautaro Campione ya probó los monopostos del equipo argentino Alpha 54 Racing, pero necesita ayuda para asegurarse la butaca y correr en la Fórmula 4 de Italia.

Lautaro Campione ya probó los monopostos del equipo argentino Alpha 54 Racing, pero necesita ayuda para asegurarse la butaca y correr en la Fórmula 4 de Italia.

El gran objetivo de Lautaro Campione ya tiene forma y colores, y estos son argentinos. Este lunes se realizó la presentación de los autos de la escudería Alpha 54 Racing y de dos pilotos ya confirmados para correr en la temporada de la Fórmula 4 italiana.

El joven piloto mendocino -de 16 años- estuvo probando durante el invierno europeo con el equipo argentino Alpha 54 Racing en Italia y ahora necesita reunir 140.000 euros para afrontar todo el año de competencias.

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Federico D&iacute;az Quaglia y Thiago Palotini estuvieron presentes en el lanzamiento de la escuder&iacute;a Alpha 54 Racing en Italia.

Federico Díaz Quaglia y Thiago Palotini estuvieron presentes en el lanzamiento de la escudería Alpha 54 Racing en Italia.

La escudería Alpha 54 Racing pertenece a dos argentinos: Nico Bianco y Gregorio Mandrini, que desarrollaron autos para competir en Europa y permitir que corredores compatriotas se lancen al mundo del automovilismo, siguiendo los pasos de Franco Colapinto.

Presentación del equipo Alpha 54 Racing: el objetivo de Lautaro Campione

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Con diseños y mano de obra argentina, buscando la inserción de nuestros profesionales en el automovilismo mundial, la escudería Alpha 54 Racing trabaja con sus dos autos de la fabrica italiana Tatuus en la región de la Emilia-Romaña donde están las grandes marcas y escuderías. Ya cuentan con horas en un simulador de primer nivel en Monza (Avehill) y entrenamiento físico y mental especializado (Fórmula Medicine). Este equipo cuenta con apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la petrolera estatal YPF.

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Este lunes también fueron presentados los dos pilotos confirmados, y son el cordobés Federico Díaz Quaglia (17 años) y el bonaerense Thiago Palotini (Necochea, 14 años), elegidos por una rigurosa selección y evaluación de más de tres meses por parte del Automóvil Club Argentino.

Palotini llega a la Fórmula 4 de Italia con una sobresaliente trayectoria en karting, incluyendo títulos en IAME, Rotax Argentina y el Sudamericano Rotax.

Díaz Quaglia inició su carrera también en el karting nacional en 2022, y en el 2025 se subió a los monoplazas, compitiendo en la Fórmula Renault Plus, Fórmula Nacional Argentina y Fórmula 4 Brasileña.

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Lautaro Campione durante las pruebas realizadas meses atr&aacute;s en el monoposto Alpha 54 Racing en Italia.

Lautaro Campione durante las pruebas realizadas meses atrás en el monoposto Alpha 54 Racing en Italia.

Lautaro Campione apela a la solidaridad de los mendocinos para poder tener su butaca en esta escudería que lleva los colores tradicionales del automovilismo de competición argentino.

"Con mi familia estamos haciendo todo lo posible, pero solos no llegamos, es la realidad", indicó el talentoso piloto en un video publicado en sus redes sociales. Por ello, quienes quieran apoyar económicamente pueden hacerlo al alias LAUTI.VIAJE.F4 (a nombre de Fabián Campione).

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