Por un lado, se enfrentarán PSG y Bayern Múnich en el estadio Parc des Princes, mientras que por el otro el Atlético Madrid recibirá al Arsenal en el Riyadh Air Metropolitano.

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Cuándo se juegan las semifinales de la Champions League

Los partidos de ida de las semifinales de la Champions League se disputarán el martes 28 y el miércoles 29 de abril y los encuentros de vuelta se realizarán el martes 5 y el miércoles 6 de mayo.