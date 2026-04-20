"Nos vamos amargados por el resultado": la autocrítica de Roberto Ramírez tras el empate de Godoy Cruz

Embed - Roberto Ramírez y la autocrítica sobre el empate de Godoy Cruz frente a San Miguel

"Nos vamos con bronca porque dominamos todo el partido y no pudimos lograr los tres puntos", continuó diciendo el arquero, que es uno de los líderes del equipo.

Sobre las lesiones de Brian Orosco y Nahuel Ulariaga, que no pudieron completar el encuentro ante San Miguel, dijo: "Son situaciones que nos golpean, eran dos jugadores que estaban haciendo un buen partido. Es una parte del fútbol lo que pasó y hay que estar con ellos, esperamos que se puedan recuperar rápido porque los necesitamos".

Ramírez habló sobre la impaciencia de los hinchas de Godoy Cruz

Roberto Ramírez habló sobre el malestar de los hinchas de Godoy Cruz al decir: "La gente hace un esfuerzo muy grande para venir a la cancha, ellos querían irse con una alegría y nosotros no se la pudimos dar. Los entendemos y somos los primeros que queremos ganar, es parte del juego y hay que seguir trabajando".

Hinchada de Godoy Cruz Roberto Ramírez habló sobre los hinchas del Tomba y de su malestar. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Godoy Cruz y el trascendental choque con Colón, en Santa Fe

Roberto Ramírez se refirió al choque frente a Colón, en Santa Fe, que se jugará este domingo desde las 19, por la 11ra fecha del torneo de la Primera Nacional.

"Todos los partidos son duros, obviamente en su cancha va a salir a jugar, no creo que se vaya a meter atrás y eso nos va a favorecer en nuestro juego. Esperemos que salga un buen partido, nosotros tenemos jugadores de buen pie para poder contrarrestar el juego de ellos, nos vamos a traer los tres puntos a Mendoza", enfatizó.

Grupo A Primera Nacional.

Roberto Ramírez y la tabla de posiciones

Godoy Cruz sumó 14 unidades en el torneo (tres victorias, cinco empates y una derrota) y se ubica a tres puntos de Colón y el Deportivo Morón, los que marchan en el primer lugar. Esos son los dos próximos rivales que deberá enfrentar el Bodeguero.

Sobre la posición del Tomba en la tabla, el arquero reveló: "Godoy Cruz tiene que estar arriba siempre, falta mucho, es un torneo largo y difícil. Todo empezará a definirse en la segunda rueda. Nosotros salimos a ganar todos los partidos, sino se puede obtener los tres puntos, hay que sumar y no perder".