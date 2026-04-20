"Nos vamos amargados por el resultado": la autocrítica de Roberto Ramírez tras el empate de Godoy Cruz

Godoy Cruz empató sin goles de local con San Miguel en el estadio Feliciano Gambarte, por la 10ma fecha de la Primera Nacional. Roberto Ramírez, el arquero y capitán del equipo tombino, mostró su autocrítica tras el segundo partido sin ganar.
El arquero de Godoy Cruz Roberto Ramírez analizó el empate ante San Miguel por 10ma fecha del torneo de la Primera Nacional
Godoy Cruz empató sin goles de local con San Miguel en el estadio Feliciano Gambarte, por la 10ma fecha de la Primera Nacional. Roberto Ramírez, el arquero y capitán del equipo tombino, mostró su autocrítica tras el segundo partido sin ganar.
El Expreso venía de perder de visitante frente a San Telmo.
Roberto Ramírez, el arquero que tuvo una destacada actuación -le contuvo un remate a Bruno Nasta y evitó la caída de su arco-, aseguró: "Nos vamos amargados por el resultado, sabemos que el equipo puede dar más. En el segundo tiempo jugamos mejor que el primero, intentamos llegar al gol, pero no pudimos lograrlo".
"Nos vamos con bronca porque dominamos todo el partido y no pudimos lograr los tres puntos", continuó diciendo el arquero, que es uno de los líderes del equipo.
Sobre las lesiones de Brian Orosco y Nahuel Ulariaga, que no pudieron completar el encuentro ante San Miguel, dijo: "Son situaciones que nos golpean, eran dos jugadores que estaban haciendo un buen partido. Es una parte del fútbol lo que pasó y hay que estar con ellos, esperamos que se puedan recuperar rápido porque los necesitamos".
Roberto Ramírez habló sobre el malestar de los hinchas de Godoy Cruz al decir: "La gente hace un esfuerzo muy grande para venir a la cancha, ellos querían irse con una alegría y nosotros no se la pudimos dar. Los entendemos y somos los primeros que queremos ganar, es parte del juego y hay que seguir trabajando".
Roberto Ramírez se refirió al choque frente a Colón, en Santa Fe, que se jugará este domingo desde las 19, por la 11ra fecha del torneo de la Primera Nacional.
"Todos los partidos son duros, obviamente en su cancha va a salir a jugar, no creo que se vaya a meter atrás y eso nos va a favorecer en nuestro juego. Esperemos que salga un buen partido, nosotros tenemos jugadores de buen pie para poder contrarrestar el juego de ellos, nos vamos a traer los tres puntos a Mendoza", enfatizó.
Godoy Cruz sumó 14 unidades en el torneo (tres victorias, cinco empates y una derrota) y se ubica a tres puntos de Colón y el Deportivo Morón, los que marchan en el primer lugar. Esos son los dos próximos rivales que deberá enfrentar el Bodeguero.
Sobre la posición del Tomba en la tabla, el arquero reveló: "Godoy Cruz tiene que estar arriba siempre, falta mucho, es un torneo largo y difícil. Todo empezará a definirse en la segunda rueda. Nosotros salimos a ganar todos los partidos, sino se puede obtener los tres puntos, hay que sumar y no perder".